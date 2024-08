Marcin Hakiel i Dominika odkąd zdradzili, że spodziewają się dziecka, wycofali się na jakiś czas z mediów społecznościowych, teraz jednak postanowili powrócić i coraz śmielej wypowiadają się na tematy prywatne. W wywiadzie dla "Plejady" para uchyliła rąbka tajemnicy na temat sposobu wychowania swojego potomka, a przy okazji wyszło na jaw, jaki charakter ma Dominika.

Przez siedemnaście lat Marcin Hakiel tworzył małżeństwo z Katarzyną Cichopek, para doczekała się wspólnie dwójki dzieci: Adama i Helenki, jednak mimo wieloletnego stażu podjęli decyzję o rozstaniu. Aktorka związała się z Maciejem Kurzajewski, a tancerz odnalazł szczęście u boku prawie 10 lat młodszej od niego Dominiki Serowskiej.

Pod koniec maja Marcin Hakiel i jego ukochana pojawili się na ściance i ogłosili, że spodziewają się dziecka. Informacja ta była dla wszystkich wielkim zaskoczeniem, w Q&A Dominika zdradziła, że ich maleństwo urodzi się zimą. Para udzieliła wywiadu "Plejadzie", w którym rozgadali się na temat wychowywania ich potomka, przy okazji wyszło na jaw, że Dominika ma "władczy" charakter.

Dominika Serowska nie ukrywała, że lubi jak jest wszystko tak, jak ona chce.

Tancerz szybko dodał, że jego ukochana ma "taką cieplutką Dominiczkę wewnątrz". Serowska nie zamierzała jednak ukrywać, że razem z Marcinem Hakielem różnią się w różnych kwestiach.

