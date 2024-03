Obie często budzą skrajne emocje i o każdej z nich regularnie rozpisuje się kolorowa prasa. Choć Dagmara Kaźmierska i Doda wydają się być tak różne, jedno je łączy - obie są nazywane królowymi! Co zatem gwiazda TTV uważa o uwielbianej przez wielu wokalistce? Postawiła sprawę jasno!

Reklama

Dagmara Kaźmierska podsumowała Dodę

Od kilku dobrych tygodni o Dagmarze Kaźmierskiej mówi się tyle, jak chyba jeszcze nigdy. Wszystko za sprawą jej udziału w "Tańcu z gwiazdami", co początkowo odbiło się niemałą aferą. Ostatecznie jednak widzowie się do niej przekonali i dziś znaczna część trzyma za nią kciuki w każdym odcinku. Ku zadowoleniu fanów, bohaterka TTV ochoczo pokazuje w mediach społecznościowych kulisy przygotowań do programu. Ostatnio natomiast na swoim profilu zachwycała się najnowszym produktem Dody, przez co dało się odczuć, że raczej darzy wokalistkę sympatią. Czy tak rzeczywiście jest?

Marcin Hakiel, Dagmara Kaźmierska Wojciech Olkusnik/East News

Portal Plotek postanowił dopytać o to Dagmarę Kaźmierską wprost. Okazało się, że rzeczywiście, "królowa życia" ceni sobie twórczość "królowej estrady".

Doda ma niezwykły głos. W ogóle to jest niezwykła kobieta. W środku to mała dziewczynka. Uwielbiam ją - wyznała w rozmowie z Plotkiem.

Co ciekawe, Dagmara przyznała, że ogromne wrażenie robią na niej nie tylko umiejętności wokalne artystki!

Przede wszystkim, co najbardziej w niej kocham, to to, że ona jest mega inteligentna, petarda. W tym szczuplutkim ciałku tam jest taka głowa drodzy państwo

Doda Beata Zawrzel/REPORTER

Czy i taką samą sympatią wokalistka darzy Dagmarę Kaźmierską? Zapytaliśmy Dodę ostatnio, komu kibicuje w "Tańcu z gwiazdami" - Roksanie Węgiel czy właśnie Dagmarze! Jej odpowiedź raczej nie zachwyci gwiazdy TTV.

Zobacz także

No z całym szacunkiem, ale Roksana tańczy zaje*iście. No to, co zrobiła ostatnio... (...) Tak że no, Roksanie - z całym szacunkiem, ale staram się być sprawiedliwa

Myślicie, że Dagmarze Kaźmierskiej może zrobić się przykro?

Reklama

Zobacz także: Tak partnerka Marcina Hakiela nazywa Dagmarę Kaźmierską. Wszystko się wydało

Doda Lukasz Kalinowski/East News