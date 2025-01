Konkurs Piosenki Eurowizji jest jednym z największych telewizyjnych widowisk, który co roku dostarcza odbiorcom ogrom wrażeń. Powoli zbliża się tegoroczna edycja, ale zanim przekonamy się, kto tym razem będzie reprezentował nasz kraj, fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Tymczasem naszej reporterce udało się porozmawiać z Kubą Szmajkowskim, który jest jednym z kandydatów. Wspominał o Justynie Steczkowskiej.

Reklama

Kuba Szmajkowski zdradził, co myśli o Justynie Steczkowskiej

Po raz pierwszy Polacy usłyszeli o Kubie Szmajkowskim, gdy wziął udział w pierwszej edycji programu "The Voice Kids", dochodząc aż do finału. Dzięki temu zyskał rozgłos i uznanie, a jego kariera nabrała rozpędu... szczególnie, gdy połączył siły z innymi chłopakami z programu i stworzyli zespół 4Dreamers. Grupa co prawda się rozpadła, ale Kuba się nie poddał, rozpoczynając karierę solową, co wyszło mu na dobre. Niedawno został ogłoszony jako jeden z kandydatów na reprezentanta Polski podczas tegorocznego Konkursu Eurowizji.

Z młodym wokalistą mierzy się m.in. Justyna Steczkowska, która próbowała swoich sił również w ubiegłym roku. Dla dość początkującego artysty konkurowanie z legendą polskiej sceny zapewne jest szczególnym wydarzeniem. W rozmowie z Party.pl Kuba miał okazję podzielić się swoją opinią na temat wokalistki. Co o niej myśli? Okazało się, że bardzo ją ceni, choć tak naprawdę przedtem nie miał okazji jej poznać.

Sam śledzę i uwielbiam panią Justynę Steczkowską od dziecka i cieszę się, że dzisiaj mieliśmy okazję się poznać, ponieważ nigdy nie poznałem pani Justyny Steczkowskiej

Kuba zdradził nam również, co inspiruje go w tworzeniu muzyki. Co wyznał? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

To oni zawalczą o wyjazd na Eurowizję 2025

Przypomnijmy, że przed kilkoma dniami Telewizja Polska przedstawiła finalistów polskich preselekcji na Eurowizję. Oto oni:

Kuba Szmajkowski – Pray

MARIEN – Can't Hide

Justyna Steczkowska – GAJA

DARIA MARX – Let it Burn

CHRUST – TEMPO

Dominik Dudek – Hold The Light

TYNSKY – Miracle

Sonia Maselik – Rumours

Sw@da x Niczos – Lusterka

Janusz Radek – In cosmic mist

Komu kibicujecie?

Całą rozmowę z Kubą Szmajkowskim znajdziecie poniżej.

EastNews

Reklama

Zobacz także: Najpierw Kayah i Kwiatkowski, a teraz oni! Takiego duetu nikt by się po Sanah nie spodziewał