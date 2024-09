O Fabienne Wiśniewskiej mówi się w kolorowej prasie coraz więcej, a ona sama śmielej wkracza przed kamery. Przy okazji promocji programu, w którym wzięła udział, w rozmowie z Party.pl, odniosła się do kilku osobistych kwestii. Wyznała m.in., co sądzi o nowych związkach rodziców! Stało się jasne, jakie ma podejście do piątego małżeństwa ojca.

Fabienne Wiśniewski szczerze o nowych związkach rodziców

W najnowszej edycji programu "Azja Express", który startuje 31 sierpnia, zobaczymy wiele gwiazd, a w tym Mandarynę. Po raz pierwszy w tego typu formacie ujrzymy również jej córkę - Fabienne, która zdecydowała się towarzyszyć mamie w trudnych wyzwaniach. 21-latka jest owocem związku Marty Wiśniewskiej i Michała Wiśniewskiego. Dla lidera Ich Troje było to drugie małżeństwo, natomiast dziś jest związany z piątą już żoną.

Jak wiadomo, również i serce Mandaryny jest zajęte! Przy okazji promocji "Azji Express" udało nam się porozmawiać z Fabienne i wypytać, jaki ona ma stosunek do nowych związków rodziców. Okazało się, że udało jej się nawiązać dobry kontakt zarówno z partnerem mamy, jak i żoną taty. 21-latka z rozwagą podchodzi do kwestii miłości i przyznaje, że każdy zasługuje na szczęście.

Wydaje mi się, że idziemy przez życie jakąś drogą, która stawia na niej ludzi - niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą. Ja chcę, żeby mama była szczęśliwa, chcę, żeby mój tata był szczęśliwy. (...) Jeżeli są w relacjach, które im to umożliwiają, to super

Mandaryna zdradziła z kolei, jak w tym wszystkim odnajduje się syn jej i Michała, Xavier. Obejrzyj wideo i przekonaj się, co powiedziała!

