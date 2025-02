Jakub Rzeźniczak i jego żona, Paulina, otworzyli się na temat swojego życia prywatnego i przemyśleń dotyczących przeszłości. W szczerym wywiadzie w "Dzień Dobry TVN" zdradzili kulisy swojego związku, a także podzielili się refleksjami o popełnionych błędach i wyniesionych z nich lekcjach. Oboje dawno tak się nie otworzyli!

Jakub Rzeźniczak jest piłkarzem, choć znany jest głównie z afer związanymi z jego byłymi partnerkami. Od dłuższego czasu piłkarz buduje w mediach społecznościowych wizerunek idealnego męża i ojca. Jakiś czas temu Rzeźniczak pojawił się w "Dzień Dobry TVN", a teraz na antenie śniadaniówki TVN został wyemitowany reportaż na jego temat, w którym pojawili się również jego najbliżsi. Piłkarz przyznał, że nie miał łatwego dzieciństwa, ale mimo wszystko ma piękne wspomnienia.

Mieszkaliśmy w siedem osób w dwóch pokojach. Mimo wszystko wspominam to z sentymentem i niczego mi do życia nie brakowało. Jak poszedłem grać do Legii zawodowo, to od razu kupiłem rodzicom większe mieszkanie, później dom w Aleksandrowie Łódzkim

Babcia piłkarza również pojawiła się w reportażu "Dzień Dobry TVN" i zdradziła, że jako dziecko jej wnuk był bardzo zdyscyplinowany. Wszystko się jednak zmieniło, gdy zaczął "używać życia".

Paulina Rzeźniczak wyznała, że często dostaje pytania o to, czy nie obawiała się rozpoczęcia relacji z Jakubem, który w przeszłości miał burzliwe życie osobiste. W rozmowie podkreśliła, że miała pełną świadomość jego historii, ale postanowiła skupić się na tym, jakim człowiekiem jest obecnie.

Bardzo często dostaję pytanie, czy nie bałam się zacząć spotykać z Kubą. Natomiast wychodzę z założenia, że zawsze, jak kogoś poznajemy, to jest biała kartka. On jest osobą publiczną, więc łatwiej jest go ocenić, ale tak naprawdę nikt go nie zna. Myślę, że Kuba jest już na takim etapie życia, że wie, czego chce. Zbudowaliśmy fajną relację, wspieramy się, pasujemy do siebie

– mówiła Paulina Rzeźniczak.