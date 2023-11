Sylwia Bomba zwróciła się do Izabeli Janachowskiej z prośbą o pomoc w wyborze sukni na wielkie wydarzenie. Ekspertka ślubna przygotowała wiele propozycji, ale chyba takiego finału się nie spodziewała.

Obcy mężczyzna ocenił Sylwię Bombę

Gdy kilka tygodni temu Sylwia Bomba pokazała swojego partnera, w sieci aż zawrzało. Mimo od dawna pojawiających się plotek, wielu przeżyło spory szok, gdy okazało się, że gwiazda TTV związała się z Grzegorzem Collinsem. Od tamtej pory zakochani coraz śmielej pokazują się w swoim towarzystwie.

Sylwia Bomba

Ostatnio z kolei Sylwia Bomba pojawiła się w salonie sukien ślubnych Izabeli Janachowskiej, ale wbrew pozorom... wcale nie po białą suknię na ceremonię. Okazało się, że potrzebowała kreacji na galę, w której zdobyła nagrodę. Film z wspólnego dobierania outfitu pojawił się na kanale YouTube Izabeli, dzięki czemu fani mogli przyjrzeć się, jak od kulis wyglądał dobór sukni.

Iza przedstawiła Sylwii kilka zupełnie różnych kolorystycznie propozycji. Finalnie wybór miał się rozstrzygnąć pomiędzy klasyczną czernią a połyskującą, delikatnie różową. Głosy były wyrównane, dlatego panie zdecydowały się wyruszyć na miasto, by poprosić o opinię przechodniów. Już na starcie Izie udało się "złapać" pewnego mężczyznę, który popatrzył na Sylwię z raczej niezadowoloną miną.

Sylwia Bomba

Kiedy Janachowska zaczęła dopytywać go, czy wybór jasnej, połyskującej kreacji jest odpowiedni, on bez wahania uznał, że znacznie lepszą opcją będzie kreacja w kolorze czarnym. Iza i Sylwia nie miały więc już nic do powiedzenia i prędko pomaszerowały do środka.

No to mamy! Lud zdecydował! Sylwia Bomba idzie w czarnej - obwieściła Sylwia.

Sylwia Bomba YouTube@Party & Wedding - Izabela Janachowska