Brak kontaktu ze strony mężczyzny można tłumaczyć małą ilością czasu. Czasami jednak jest to objaw lekceważącego podejścia do kobiety. Mężczyźnie może nie zależeć na budowaniu stałego związku, dlatego ignoruje dziewczynę i wymyśla wymówki, żeby się z nią nie spotykać.

Jeżeli mężczyzna świadomie nie reaguje na próby kontaktu ze strony dziewczyny, raczej stracił ochotę na kontynuowanie znajomości

Dlaczego facet przestaje się odzywać?

Sygnały świadczące o tym, że mężczyźnie nie zależy na stałej relacji z kobietą można opisać w 5 punktach.

Milczenie faceta: czy on mnie ignoruje?

Nie każde milczenie musi być od razu oznaką lekceważenia. Zepsuta komórka, choroba w rodzinie, lub nawał obowiązków w pracy mogą być powodem nieodebrania telefonu. Jeżeli jednak po kilku dniach milczenia mężczyzna dalej nie odzywa się do dziewczyny, raczej nie jest ona dla niego kimś szczególnie ważnym.

Notoryczny brak czasu u faceta

Mężczyzna, któremu nie zależy na relacji z kobietą skarży się na notoryczny brak czasu. Facet, który chce się spotkać z kobietą, po prostu to zrobi. Jeśli faktycznie będzie zajęty, to przynajmniej będzie próbował swój brak czasu wynagrodzić, np. telefonami lub wiadomościami. Jeśli jednak się nie odzywa, a na próby kontaktu odpowiada wymijająco, świadczy to o tym, że dziewczyna nie jest istotną częścią jego życia.

Facet nie chce zabierać dziewczyny do swoich znajomych

Facet nie odzywa się, gdy wychodzi z najlepszymi przyjaciółmi bądź unika zapraszania do własnego domu. Może to oznaczać, że nie jest jeszcze gotowy na wprowadzenie dziewczyny do swojego otoczenia, dlatego uważa, że poznawanie jej z najbliższymi nie jest potrzebne.

Mężczyzna nie pojawia się z dziewczyną z miejscach publicznych

Mężczyzna, który nie chce zabierać kobiety w miejsca publiczne (do kina, restauracji, centrum handlowego) może nie mieć ochoty na przedstawianie jej jako swojej partnerki, bo za taką jej nie uważa. Taki facet będzie wolał spotykać się w domu (najczęściej u dziewczyny), a w miejscach publicznych nie będzie chciał okazywać uczuć. Może też się okazać, że jest już z kimś związany i boi się, by znajomi nie zobaczyli go z inną.

Związek bez zobowiązań czyli „nie chcę się wiązać”

Facet, któremu nie zależy, na rozmowę o związku zazwyczaj reaguje słowami: „dobrze jest tak jak jest”, „nie psujmy tego co jest”, „nie bawmy się w to”. Taki mężczyzna będzie dążył jedynie do seksu, ale na pewno nie do zaangażowania.