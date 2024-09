Są duety, które pozostaną w pamięci widzów. Choć występują ze sobą przez lata, nie zawsze przyjaźnią się poza planem, co czasem szokuje widzów. Polacy byli zaskoczeni, gdy okazało się, że znani z „Miodowych lat” i „Rancza” Cezary Żak oraz Artur Barciś nie utrzymują bliskich kontaktów w życiu prywatnym. A jak jest w przypadku Doroty Wellman i Marcina Prokopa, którzy od dawna współpracują w TVN?

Dorota Wellman i Marcin Prokop szczerze o relacji poza pracą

Już od lat Dorota Wellman i Marcin Prokop są jedną z ulubionych par prowadzących. W 2007 roku pojawili się w studiu „Dzień dobry TVN”, ale wcześniej już pracowali razem w „Pytaniu na śniadanie” przez pięć lat. Prezenterzy lubią z siebie żartować, ale widać, że darzą się wielką sympatią.

Ale czy prywatnie rzeczywiście mogą nazwać się przyjaciółmi? W rozmowie z naszą reporterką gwiazdy opowiedziały o tym, jak ich relacja wygląda na co dzień, gdy wychodzą ze studia i wracają do domów. No właśnie – wracają do swoich żyć, czy wspólnie bawią się też czasie wolnym?

Dla mnie przyjaźń to jest to, że można na kogoś liczyć. W tym sensie tak. Jesteśmy zażyłymi przyjaciółmi. Natomiast jeśli zażyłą przyjaźnią jest przesiadywanie u siebie w domach, jeżdżenie na wspólne wakacje i plotkowanie przez telefon przez trzy godziny dziennie to zdecydowanie nie – powiedział Marcin Prokop.

Potwierdziła to Dorota Wellman, która przekazała naszej reporterce, że zdarza im się spotkać prywatnie, ale ze względu na ogrom czasu, jaki spędzają razem w pracy, muszą od siebie odpoczywać. W innym przypadku mogliby się sobą znudzić.

Bardzo staramy się, by nasze kontakty miały dobry wymiar. Tyle, ile potrzebujemy. Dużo się kontaktujemy w pracy. Czasami spotykamy się prywatnie i to naprawdę wystarczy. Cały czas podkreślam, żeby się sobą nie znudzić – dodała Wellman.

Więcej szczegółów poznacie, oglądając nasze wideo do końca. A skoro już jesteśmy przy znanych prezenterach, ostatnio Karol Strasburger ogłosił, że rezygnuje z pracy. Co z „Familiadą”?

