Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła fanom, jak wyglądają jej pierwsze miesiące z nowym członkiem rodziny. Bardowscy zdecydowali się na pieska. Mała Figa od razu podbiła serca fanów. A jak gwieździe rolnika idzie wychowywanie szczeniaczka? Anna Bardowska nie ukrywa:

Mamy małe zniszczenia - zaczęła.

Co miała na myśli?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" o nowym członku rodziny

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" chętnie dzieli się z internautami tym, co u niej słychać. Odkąd odważyła się napisać list do Grzegorza i poznała go przed kamerami, ludzie pokochali ich za ich prawdziwość. Dziś Bardowscy są już lata po ślubie i doczekali się dwójki wspaniałych dzieci. Niedawno w ich domu pojawił się piesek. Fani są ciekawi, jak Anna Bardowska radzi sobie ze szczeniakiem:

Figa nie robi szkód w domu? - zapytała fanka.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" przyznała, że ma sposoby na to, by nauczyć pieska, by nie niszczył niczego w domu. Jednak zdarzają się małe "wpadki":

Mamy małe zniszczenia - pogryzione 2 lalki, klapki i kilka kredek. Staram się zapewniać jej różne naturalne gryzaki to faktycznie działa. Ma zajęcie - wyjaśniła Anna podczas Q&A na Instagramie.

