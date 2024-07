Związek bez zobowiązań, inaczej związek otwarty lub luźny – jest na niego coraz większe przyzwolenie społeczne. Niektórzy nazywają to wręcz „układem”, a w języku angielskim brzmi to dość przyjaźnie: „friends with benefits”. Ponieważ z założenia nie powinna pojawić się w takiej relacji zazdrość ani inne uczucia sugerujące przywiązanie czy też zobowiązanie, często przybiera też formę przygodnego seksu.

Reklama

Związek bez zobowiązań – co mówią badania?

Ponieważ zjawisko to jest coraz powszechniejsze, przyjrzeli się mu badacze, którzy chcieli sprawdzić jakie konsekwencje psychiczne może mieć przygodny seks.

Według badań z Durham University w Anglii kobiety i mężczyźni inaczej oceniają przygodny seks już po fakcie. Jak się okazuje, jedynie 54% kobiet pozytywnie ocenia wydarzenia ostatniej nocy, podczas gdy u mężczyzn współczynnik wynosi aż 80%. Ankietowane panie deklarowały, że na drugi dzień czuły się wykorzystane, bezwartościowe, same siebie oceniały jako łatwe. Krótko mówiąc – bardzo żałowały tego, co się wydarzyło. Inne badania sprawdzały zależność między zaburzeniami psychicznymi a skłonnościami do przygodnego seksu. Jak się okazało, ludzie, którzy w młodości przeżywali epizody depresyjne i mieli myśli samobójcze, jako młodzi dorośli częściej angażowali się w związki bez zobowiązań. U takich osób według badaczy przygodny krótkotrwały związek bez zobowiązań może zwiększyć ryzyko nawrotu depresji. Z jeszcze innych wynika, a były to badania prowadzone na studentach, że osoby, które nie wchodziły w relacje, których celem był tylko jednorazowy seks, były stabilniejsze emocjonalnie od tych, które praktykowały tego typu przygody.

Związek bez zobowiązań – jakie wnioski dla nas?

Związek bez zobowiązań z pewnością nie jest dobrym początkiem udanego długotrwałego związku – oczywiście nie jest to niemożliwe, ale zważywszy na to, że taka przygoda często odbija się na poczuciu wartości kobiety, może to wywierać niekorzystny wpływ na całą relację.

Zobacz także