Grażyna Szapołowska, znana i ceniona aktorka, występuje w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Program ten często ukazuje nie tylko taneczne umiejętności uczestników, ale także ich osobiste historie i emocjonalne wyznania. W drugim odcinku show poruszono temat przeszłości rodzinnej Szapołowskiej, w tym trudnej relacji związanej z ojcem jej córki. Grażyna Szapołowska nie ukrywa, że była mocno zaskoczona, kiedy jej słowa zostały przytoczone w odcinku na żywo...

W trakcie emisji programu aktorka podzieliła się swoimi przeżyciami, które związane są z wychowywaniem córki bez obecności ojca. Temat ten został podkreślony w materiale przygotowanym przez produkcję, co spotkało się z dużym zaskoczeniem ze strony samej Szapołowskiej. Wcześniej opowiedziała o samotnym macierzyństwie i skomplementowała Jana Klimenta, który jej zdaniem świetnie sprawdza się w roli taty:

Grażyna Szapołowska w wyjątkowych słowach życzyła innym dzieciom, aby mieli oboje rodziców i poruszona musiała odejść od kamery, aby nie popłynęły łzy.

Ale jak już dorosła, to zrozumiała, że ten brak ojca odcisnął na niej piętno. Na mnie też. Ja mam żal do siebie, że nie było ojca przy Kasi. Jak zabierałam ją na plan, to mężczyźni, aktorzy albo reżyserzy, brali ją na kolana, przytulali i ja widziałam, że ona jest wtedy strasznie szczęśliwa. Idę, bo się poryczę. Życzę wszystkim dzieciom, żeby mieli oboje rodziców, bo ta czułość rodziców jest po prostu największym skarbem. To jest coś, co mnie po prostu zawsze bardzo wzrusza, łamie serce i zwala mnie z nóg

dodała poruszona Grażyna Szapołowska.