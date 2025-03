Matty Cash szuka polskiej dziewczyny! Czy znajdzie miłość?

21 marca na PGE Narodowym zmierzą się Polska i Litwa. Pojawienie się piłkarzy w Warszawie wywołało duże zamieszanie wśród kibiców. Fotoreporterzy uważnie śledzą nocne wyjścia naszych reprezentantów, którzy po zmroku spotykają się na kolacje i dyskusje. Oczywiście największe emocji budzi Robert Lewandowskich. Jednak głośno jest również wokół mieszkającego na co dzień w Anglii, Matty’ego Casha. Tuż przed rozpoczęciem rozgrywek w mediach pojawił się vlog, w którym zawodnik zdradza, że szuka… polskiej dziewczyny.

Matty Cash, piłkarz Aston Villi oraz reprezentacji Polski, zaskoczył fanów swoją szczerością. W rozmowie na kanale "Łączy nas piłka" wyznał, że jest singlem i szuka partnerki. Co ciekawe, Cash jasno sprecyzował swoje oczekiwania – jego przyszła dziewczyna musi być Polką.

Cash, który ma polskie korzenie dzięki swojej matce, wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do kraju przodków. W 2021 roku uzyskał polskie obywatelstwo, co pozwoliło mu zagrać w reprezentacji Polski.

W znalezieniu wymarzonej dziewczyny piłkarzowi pomaga Marcin Bułka, bramkarz francuskiego klubu OGC Nice i reprezentant Polski. Podczas wspólnej rozmowy na vlogu Bułka żartował, że aktywnie szuka dziewczyny dla Casha, co spotkało się z dużym entuzjazmem kibiców.

Nagranie ukazało się przed towarzyskim meczem Polski z Litwą na PGE Narodowym, co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie fanów. Panowie początkowo rozmawiali o urodzie hollywoodzkiej aktorki, Margot Robbie.

On ma żonę, dlatego nie może jej lubić (przyp. red. – Margot Robbie). On jest zakochany, ożeniony. Ja? Potrzebuję polskiej dziewczyny. On próbuje mi znaleźć dziewczynę z Polski

– powiedział Cash.