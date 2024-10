14 października w Warszawie doszło do zatrzymania Buddy i 9 innych osób przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Jak przekazała prokuratura: "Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi" a "celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych". W sieci rozgorzała dyskusja, m, in. na profilu dziewczyny Buddy.

Budda usłyszał zarzuty niedługo po zatrzymaniu, jednak nie przyznał się do winy. Głos zabrał także prawnik youtubera, który zapewnił, że będą walczyli o udowodnienie niewinności. W oficjalnym komunikacie prokuratury dostępnym na gov.pl, poinformowano, że w trakcie czynności związanych z zatrzymaniem Buddy i 9 innych osób "zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych".

Z kolei z informacji przekazanych 16 października, dowiadujemy się, że 15 października skierowano do Sądu wnioski o zastosowanie aresztu wobec Kamila L. znanego jako Budda oraz 4 innych osób, a w sprawie pozostałych 5 podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Sprawa zatrzymania Buddy budzi w mediach ogromne kontrowersje. W sieci pojawiają się setki komentarzy. Dyskusja trwa m. in. na profilu dziewczyny Buddy, Grażynki, która niedługo przez zatrzymaniem opublikowała zdęcie z wymownym napisem:

Internauci komentowali:

Wielu internautów jednak opowiada się po stronie Buddy i jego partnerki i starają się walczyć z krytycznymi komentarzami ws. afery, które pojawiają się na ich profilach: