Dorota i Waldemar poznali się w nietypowy sposób, bo na oczach milionów osób, którzy z zapartym tchem śledzili każdy ich ruch. Zakochani po programie "Rolnik szuka żony" stali się bardzo aktywni w mediach społecznościowych i chętnie dzielą się tam swoim życiem. Dorota nie zamierzała więc ukrywać, że razem z ukochanym planuje ślub!

Reklama

Dorota z "Rolnik szuka żony" zdradziła ślubne plany

Dorota i Waldemar wzięli udział w 10. edycji show "Rolnik szuka żony", jednak widzowie na początku byli sceptycznie nastawieni do ich relacji. Rolnik w programie pokazywał zainteresowanie innej uczestniczce - Ewie i to początkowo z nią chciał stworzyć związek. W finałowym odcinku "Rolnika" doszło jednak do zaskakujących scen, a rozstanie Ewy i Waldemara zaskoczyło wszystkich. Wówczas wyszło też na jaw, że Waldemar odezwał się do Doroty, którą odesłał wcześniej do domu i postanowił zawalczyć o jej serce. Początkowo fani programu nie wierzyli w tę miłość, jednak zakochani nie przejmowali się ich słowami i budowali swoją relację.

Kilka miesięcy temu Waldemar i Dorota zdradzili, że spodziewają się dziecka i nie ukrywali, że są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Para chętnie pokazywała przygotowania do tej roli, a na pod koniec września wyszło na jaw, że dziecko jest już na świecie. Waldemar i Dorota doczekali się córeczki, której dali na imię Dominika Marcelina. Dorota nie ukrywała, że jest bardzo szczęśliwa u boku rolnika i nie mogła wyobrazić sobie lepszego taty dla swojego dziecka.

Dorota z "Rolnika" postanowiła również odezwać się do fanów i aby zaspokoić ich ciekawość, postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań. Jedna z osób była ciekawa, czy zakochani planują ochrzcić dziecko, a także czy mają w planach wzięcie ślubu!

Planujemy jedno i drugie - przyznała ukochana rolnika.

Co prawda Dorota nie zdecydowała się oznajmić kiedy dokładnie ma to mieć miejsce, jednak to nie pierwszy raz kiedy mówi o ślubie z rolnikiem! Już wcześniej w rozmowie z nami Dorota wyznała, że myśli nad poproszeniem Izy- byłej kandydatki Waldemara, o to, by została jej świadkową.

Zobacz także

Ja się bardzo z nią zaprzyjaźniłam, więc też myślę, że tak (...)Tutaj nawet chyba świadkową moją by była. - mówiła w rozmowie z Party.pl.

Fani ciekawi byli również tego ile Dorota przybrała w ciąży, oraz jak zniosła poród. Ukochana Waldemara wyznała, że przybyło jej jedynie 6 kg, a poród zniosła podobnie jak pierwszy.

Tak jak pierwszy. Pierwsze 3 dni były najgorsze, bo ledwo mogłam się ruszać, ale po 3 dniach powoli wracam do normy i jest coraz lepiej. Jestem jeszcze w trakcie brania leków przeciwbólowych i antybiotyku, ale myślę, że za tydzień będzie już jak przed ciążą - wyznała.

Reklama

Zobacz także: Nagły komunikat od produkcji "Rolnika". Zwrócono się do widzów i uczestników