Domowe sposoby na obniżenie cholesterolu to przede wszystkim zdrowa dieta – owoce, warzywa, kasze i ryby. Zaburzoną gospodarkę lipidową ureguluje spożywanie produktów roślinnych bogatych w sterole i stanole. Dobroczynne działanie mają także ćwiczenia poprawiające wytrzymałość.

LDL i HDL, czyli dwa rodzaje cholesterolu

Cholesterol to tłuszcz niezbędny do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu. Jest substratem niektórych ważnych biologicznie czynnych cząsteczek, np. hormonów płciowych, kwasów żółciowych i witaminy D3. W ludzkim organizmie cholesterol występuje w tkankach i osoczu. Rozróżnia się dwa rodzaje cholesterolu – LDL i HDL. LDL jest nazywany złym cholesterolem. Dostarcza cholesterol do komórek i może prowadzić do zatkania tętnic. HDL to cholesterol dobry. Wspomaga proces usuwania złego cholesterolu z komórek.

Normy LDL w organizmie: poziom optymalny – 100 g – 129 g; ilość cholesterolu na granicy poziomu wysokiego 130 g-159 g; od 160 g wzwyż – poziom wysoki.

Normy HDL w organizmie: poziom niski – poniżej 40 g (ryzyko wysokie); od 60 wzwyż – poziom optymalny.

Poziom cholesterolu w organizmie to przeciętnie ok. 140 g.

Dieta i aktywność fizyczna, czyli jak obniżyć cholesterol bez leków

W profilaktyce i zbijaniu wysokiego poziomu złego cholesterolu najważniejszą rolę odgrywa prawidłowa dieta. Powinna być skomponowana indywidualnie przez dietetyka. Dieta ma podwójne działanie – zmniejsza liczbę produktów bogatych w zły cholesterol i zwiększa spożycie produktów podnoszących dobry cholesterol. Dostarczana w posiłkach dawka cholesterolu nie powinna przekraczać 300 mg.

Jajka nie podnoszą poziomu cholesterolu

W celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi dietetycy często zalecają ograniczanie spożywania jajek. Najnowsze badania obalają jednak tę teorię. Naukowcy z Chin i ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili serię badań, które ukazały, że jedzenie jaj nie jest przyczyną powstawania chorób niedokrwiennych serca ani udarów mózgu. Najnowsze badania, przeprowadzone przez naukowców z Hiszpanii wskazują, że spożywanie dużej liczby jajek nie ma wpływu na podwyższoną ilość cholesterolu. Można zjadać nawet 7 jaj tygodniowo i nie będzie to zwiększać ryzyka chorób serca ani układu krwionośnego (przeciwwskazania dotyczą jedynie mężczyzn z cukrzycą, dla których wykazano związek spożycia jaj i choroby wieńcowej). Niezależnie od tego czy osoba, która zjada jajka jest aktywna czy bierna fizycznie. Produkty podnoszące stężenie cholesterolu w surowicy to np. mięsa i wypieki przemysłowe. Znajdują się w nich tłuszcze nasycone i tłuszcze trans.

W diecie przeciwocholesterolowej zrezygnuj z tłuszczów zwierzęcych

Fundamentem diety obniżającej poziom złego cholesterolu jest zrezygnowanie z tłuszczów zwierzęcych. To właśnie one są odpowiedzialne za podniesienie poziomu cholesterolu we krwi. Warto więc unikać: pełnotłustego mleka i jego przetworów, smalcu, tłustych mięs i wędlin, śmietany i masła. Tłuszcze można zastąpić olejami lub miękkimi margarynami, ale ich łączna ilość nie powinna wynosić więcej niż 2 łyżki dziennie.

Obniżanie poziomu cholesterolu: ryby, warzywa i kasze

Poziom cholesterolu obniżą ryby morskie, które zawierają zdrowe kwasy omega-3. Zaburzoną gospodarkę lipidową reguluje częste spożycie warzyw, owoców, kasz i produktów pełnoziarnistych. Błonnik, który zawarty jest w ich składzie utrudnia przyswajanie cholesterolu. Terapeutyczne działanie mają także: czosnek, fermentowane produkty sojowe, otręby, siemię lniane, karczochy i zielona herbata. Chronią przed wnikaniem cholesterolu do przewodu pokarmowego i zwiększają produkcję żółci. Dobroczynne działanie przynoszą także sterole i stanole obecne w produktach roślinnych takich jak: soja, kukurydza, pestki słonecznika, migdały, nasiona sezamu i orzechy. Osoba z podwyższonym cholesterolem powinna pić ok. ośmiu szklanek wody dziennie. Ma to pobudzić pracę nerek, które oczyszczą organizm.

Poza dietą w regulacji poziomu cholesterolu pomaga także regularne uprawianie sportu. Najlepsze efekty przynoszą ćwiczenia poprawiające wytrzymałość – pływanie, spacery, biegi, jazda na rowerze. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń 4-5 razy tygodniowo przez ok. 30 minut pomoże zredukować całkowity poziom cholesterolu w organizmie.

Nie należy ignorować zaburzonej gospodarki lipidowej, która jest przyczyną chorób układu krążenia i chorób serca. Dieta i ćwiczenia mogą pomóc w znacznym stopniu, ale gdy nie wystarczają, należy zgłosić się do lekarza i włączyć leczenie farmakologiczne.