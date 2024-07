Cholesterol kojarzy się nam zwykle z niezdrowymi tłuszczami, a w konsekwencji obciążeniem organizmu i chorobami. Obok złego cholesterolu – LDL, istnieje jednak tzw. dobry cholesterol – HDL.

Co oznacza skrót HDL?

HDL to skrót od ang. High Density Lipoprotein, co oznacza cholesterol o dużej gęstości. Jest on zbawienny dla naszego zdrowia, ponieważ zapobiega osadzaniu się nadmiaru tłuszczu w naczyniach krwionośnych, chroniąc nas tym samym przed chorobami serca. HDL przenosi zły cholesterol do wątroby, gdzie zostaje przetworzony.

HDL – normy

Aby dowiedzieć się, ile dobrego cholesterolu mamy w organizmie, należy zrobić badanie krwi, którego wynik zależy od płci. W przypadku kobiet prawidłowa wartość cholesterolu HDL waha się od 40 do 80 mg/dl, zaś u mężczyzn wynosi 35-70 mg/dl. Co ciekawe, przekroczenie górnej granicy nie jest niczym złym, bowiem im więcej HDL, tym lepiej.

Produkty, które zawierają cholesterol HDL

Pierwszy krok, jaki należy podjąć w celu zwiększenia poziomu dobrego cholesterolu, to zamiana tłuszczy zwierzęcych na tłuszcze roślinne. Zmiana nawyków jest najtrudniejsza w początkowej fazie. Rano zamiast smarować kanapkę masłem, wybierzmy margarynę, na nią natomiast połóżmy plaster wędliny drobiowej bądź indyczej zamiast wieprzowiny. Na obiad warto wybrać ryby – te tłuste, takie jak łosoś, węgorz czy pstrąg tęczowy, zawierają bardzo dużo HDL, więc są jak najbardziej pożądane w naszej diecie. Jeśli zastąpimy nimi mielonego czy schabowego, nasz organizm nam z pewnością podziękuje.

Jakich produktów nie jeść?

Na pewno konieczna jest rezygnacja ze słodyczy lub ograniczenie spożywanych porcji do minimum. Fast foody, pieczywo z mąki oczyszczonej, sery żółte, topione i pleśniowe o dużej zawartości tłuszczu, a także alkohol z pewnością nie przyczynią się do wzrostu HDL w naszym organizmie.

Skutki niedoboru HDL w organizmie

Jeśli nie zadbamy o prawidłową wartość cholesterolu HDL, grozi znam miażdżyca oraz choroba wieńcowa. Serce i wątroba przestają pracować tak, jak powinny. Niedobór cholesterolu wpływa również na produkcję hormonów płciowych, na rozwój mózgu. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci do 3. roku życia.

Walka z cholesterolem powinna być przede wszystkim świadoma. Nie każdego musimy unikać.