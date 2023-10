Patrząc się na zdjęcia gwiazd, często zazdrościmy im pięknych strojów, wspaniałej cery i perfekcyjnego wyglądu. Warto jednak pamiętać, że za tym robiącym ogromne wrażenie efektem stoi sztab specjalistów: najlepszych stylistów, makijażystów, dermatologów, a często nawet chirurgów plastycznych. Nie powinniśmy porównywać się z nierealnymi standardami piękna, które często dodatkowo poddane są obróbce Photoshopa lecz powinnyśmy się skupić na zdrowym trybie życia i odpowiedniej, kompleksowej pielęgnacji. Możemy jednak zasugerować się i zacząć stosować produkty kosmetyczne, które często wbrew pozorom nie kosztują fortuny, a sprawią, że zapewnimy sobie luksusową pielęgnację na najwyższym poziomie.

Nie zapominajmy o tym, że ten temat nie tyczy się tylko kobiet, ale również mężczyzn. Warto jest stosować kremy, które spowalniają procesy starzenia się, jednocześnie gwarantując odżywioną i nawilżoną skórę. Romantyczny bożyszcz wielu kobiet - Michael Bublé podzielił się ostatnio swoim sekretem, dzięki któremu wygląda świetnie, mając 45 lat. Sam powiedział:

„Jak zauważyła moja żona, starzeję się. Nie jestem już dzieckiem. Nie mam wyboru, muszę o siebie dbać, więc albo będę miał pełną pielęgnację skóry, albo dużo botoksu, a ja nie byłem zainteresowany botoksem. Moja żona chodzi do dermatologa, więc zapytałem ją, co powinienem kupić. Zasugerowała zestaw do pielęgnacji skóry ZO SKIN HEALTH. Zawiera on środek oczyszczający, złuszczający i inne produkty. Żona pokazała mi, jak wszystkiego używać i teraz robię to codziennie wieczorem. Jest to jedna z tych rzeczy, które jeśli poświęcisz czas na codzienne stosowanie, z czasem zauważysz rezultaty. Dodatkowo sprawia mi to przyjemność”.