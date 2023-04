Monika Olejnik w swojej najnowszej stylizacji, którą możemy oglądać na zdjęciach wykonanych przez paparazzi, postawiła na modne (i drogie) dodatki. Oczywiście nie da się nie zwrócić uwagi na jej białe sportowe buty, które posiadają pomarańczowe, plastikowe zabezpieczenie! Czy dziennikarka zapomniała je zdjąć? Poniżej rozwiewamy wątpliwości! Zobacz także: Monika Olejnik wybrała się na zakupy w maseczce za... 500 złotych! Stylowa? Monika Olejnik w ultramodnych butach na lato. Ten model nie należy do najtańszych Monika Olejnik to jedna z najbardziej stylowych gwiazd. W szafie dziennikarki znajdziemy mnóstwo modnych elementów garderoby, które nierzadko są warte fortunę. Tym razem Monika Olejnik w swojej stylizacji postawiła głównie na zieleń - długą sukienkę oraz wygodną torebkę przez ramię, również w odcieniu zieleni. Do tego zestawu dziennikarka dobrała białe sportowe buty. Sprawdźcie sami, jak ostatnio prezentowała się gwiazda na ulicach Warszawy! Jak już wspomnieliśmy, nam w szczególności rzuciły się w oczy buty dziennikarki. Białe, wygodne sneakersy OFF-WHITE uzupełnia plastikowy element, który wygląda jak sklepowe zabezpieczenie. Od razu zaznaczamy, że Monika Olejnik nie zapomniała go zdjąć, a jest to element, który został celowo umieszczony przez projektanta. Dzięki temu buty są naprawdę wyjątkowe. Ten element stał się pewnym znakiem rozpoznawczym i swoistą wizytówką projektanta, jak i całej kolekcji OFF-WHITE. Ile zatem kosztuje ten model? Jak już wspomnieliśmy, nie należy do najtańszych i trzeba się liczyć z wydatkiem ok. 1800 złotych. Drogim dodatkiem w dzisiejszej stylizacji Moniki Olejnik jest również jej torebka. To model Bottega Veneta, który pokochały gwiazdy, między innymi...