Oliwia Bieniuk zaskoczyła nowym wizerunkiem! Zielone włosy i bluzka w siateczkę to dopiero początek

Oliwia Bieniuk na zakończenie roku szkolnego miała bal gimnazjalny. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka pochwaliła się zdjęciem stylizacji na szkolną zabawę. Trzeba przyznać, że nastolatka wybrała odważną, dość mroczną stylizację. Dziewczyna ma 15 lat i na zdjęciu ma ciemny makijaż oraz wszystko wypadło dość ponuro. Zobaczcie sami! Zobacz: Oliwia Bieniuk w ogniu krytyki! Internautom nie spodobał się jej podpis pod zdjęciem. Córka Ani Przybylskiej odpowiedziała! Córka Ani Przybylskiej na balu Pod zdjęciem Oliwii Bieniuk było sporo negatywnych komentarzy odnośnie stylizacji nastolatki, ale zostały wykasowane. Inni internauci byli oburzeni, jak można hejtować czyjś wygląd oraz pisać niemiłe rzeczy - jeszcze dziecku! Zobacz: Córka Ani Przybylskiej dostała zakaz pracy jako modelka?! Co z karierą Oliwii Bieniuk? Kilka jednak niepochlebnych komentarzy zostało. Ponura ta sukienka nie pasuje do Ciebie. Ładna dziewczyna i ładna kiecka, ale połączenie daje niekorzystny efekt moim zdaniem. Może to też kwestia miny, fryzury, makijażu.Coś tu nie zagrało. Ponura ta sukienka nie pasuje do Ciebie. Cześć To ja Alex i przyszedłem z fajnym komentarzem i chciałbym Ci powiedziec ze bardzo groźnie i niebezpiecznie wygladasz na tym zdjęciu - czytamy na Instagramie Oliwii Bieniuk. Co o tym sądzicie? Może Oliwia powinna przestać publikować zdjęcia, które narażałyby ją na hejt? Ocena wyglądu w dzisiejszych czasach jest bardzo surowa, zwłaszcza w Internecie! Zobacz także: Jak dobrać kształt i kolor brwi do twarzy. Modne modelowanie i makijaż Oliwia Bieniuk razem z młodszymi braćmi i ojcem wystąpili niedawno w reklamie sieci komórkowej. Oliwia jest bardzo podobna do swojej zmarłej mamy i wszyscy wróżą...