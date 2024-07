Amarantus to jedna z najstarszych roślin uprawnych Zawiera błonnik, białko, kwasy tłuszczowe i wiele innych składników mineralnych.

Właściwości amarantusa

Amarantus jest cennym źródłem następujących składników:

1. Błonnik – amarantus zawiera trzy razy więcej błonnika niż ziarno pszenicy i żyta. Pomaga w redukcji cholesterolu i korzystnie wpływa na perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom.

2. Antyoksydanty i skwalen – skwalen ma właściwości antyrakowe, antybakteryjne, regenerujące i odżywcze. Wspomaga pracę trzustki i wątroby. Dzięki zdolności wiązania tlenu z wodą, zapewnia długowieczność komórek, do których go dostarcza.

3. Białko – amarantus zawiera o wiele więcej łatwo przyswajalnego białka niż inne ziarna i otręby, ponadto jest ono lepsze jakościowo. Białko jest budulcem nowych tkanek, dostarcza źródła energii i wspomaga regenerację organizmu.

4. Jedno- i wielonasycone kwasy tłuszczowe w ziarnie amarantusa:

kwas linolowy – zapobiega rozwojowi miażdżycy, ma działanie antyrakowe, sprzyja redukcji masy ciała, reguluje przemianę tłuszczów w organizmie;

kwas oleinowy – wspomaga odchudzanie, działa ochronnie przy chorobach przewlekłych;

kwas linolenowy – zmniejsza ryzyko zawału serca i wysokiego ciśnienia, zmniejsza stany zapalne, poprawia funkcjonowanie płuc u osób chorych na astmę;

kwas arachidonowy – budulec tkanek siatkówki i mózgu;

kwas lignocerynowy – odżywia komórki; nasycone kwasy tłuszczowe takie jak kwas palmitynowy.Wysoka zawartość lizyny i aminokwasów zawierających siarkę – lizyna wspomaga syntezę białka, absorpcję wapnia w organizmie człowieka, przyczynia się do przyrostu masy mięśniowej, jest też skuteczną bronią w walce z opryszczką. Siarka pomaga w utrzymaniu prawidłowej przemiany materii i wspomaga wątrobę w oczyszczaniu organizmu z toksyn.

5. Magnez, wapń, fosfor, potas, żelazo i witaminy A, C, E i z grupy B – jest polecany szczególnie kobietom w ciąży i osobom cierpiącym na anemię.

Amarantus jako składnik diety

Dodatkowo amarantus nie zawiera glutenu, może być składnikiem diety dzieci chorych na celiakię i osób uczulonych na gluten. Amarantus znajduje zastosowanie w diecie dla osób z anemią, miażdżycą, cukrzycą, hiperlipidemią i chorobami układu nerwowego, kostnego, krążenia.

Jak stosować amarantus?

Na rynku amarantus dostępny jest w postaci mąki, ziarna i jako amarantus ekspandowany (inaczej popping). Mąka amarantusowa może być stosowana do ciast, naleśników, racuchów, makaronów i jako dodatek do chleba. Amarantus ekspandowany jest świetnym dodatkiem do kefirów, musli, jogurtów, serków. Może być także składnikiem porannej zupy mlecznej lub zup obiadowych. Ziarna amarantusa można jeść jako dodatek do obiadu po uprzednim ugotowaniu w osolonej wodzie.

Podsumowując – amarantus to samo zdrowie. Dostarcza cennych makro- i mikroelementów, redukuje poziom cholesterolu, korzystnie wpływa na przemianę materii.