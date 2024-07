Cholesterol jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Jednak gdy jego poziom jest za wysoki, zaczynają się problemy. Idealną dietą na cholesterol jest zdrowa dieta, zakładająca spożywanie dużej ilości warzyw, owoców i ryb.

Reklama

Błonnik wspomaga walkę z cholesterolem

Bardzo ważna jest dbałość o dużą ilość błonnika, który utrudnia wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego. Ten niezbędny składnik diety znajduje się w owocach – jabłkach, jagodach, porzeczkach, grejpfrucie, jak i w warzywach – marchwi, dyni i roślinach strączkowych. Przy diecie na cholesterol można również przyjmować suplementy diety lub produkty dodatkowo zawierające błonnik, na przykład otręby. Pozytywnie wpływają również produkty sojowe i witaminy A, C i E. Warto zaprzyjaźnić się z pasternakiem – z wyglądu przypomina pietruszkę, ale ma nieporównywalnie więcej zalet. Obniża poziom złego cholesterolu, zawiera witaminę C, potas, kwas foliowy

Czy każdy tłuszcz jest zły?

Dieta antycholesterolowa nie oznacza, że trzeba zrezygnować ze wszystkich. Należy jednak zwracać dużą uwagę na to, by były to przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe z ryb morskich, oleju rzepakowego i oliwy z oliwek. Ryby takie jak łosoś, halibut i sardynki są bogate w kwasy omega-3. Źródłem tłuszczów są również orzechy, słonecznik i pestki dyni. Najnowsze badania wskazują, że bardzo dobre efekty daje włączenie do diety oleju awokado – oprócz obniżenia cholesterolu, jest także bogatym źródłem witaminy E.

Produkty bogate w cholesterol

Niestety duża część składników, używanych w tradycyjnej polskiej kuchni, jest bogata w nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. Z diety antycholesterolowej należy wyłączyć smalec, słoninę, wędliny, twarde margaryny, masło, śmietanę i inne przetwory mleczne, a zastąpić je chudym mięsem i chudymi przetworami mlecznymi.

Zobacz także

Przy wysokim poziomie cholesterolu należy generalnie wykluczyć słodycze, cukier i alkohol. Ale uwaga – gorzka czekolada i kakao zawierają flawonoidy i antyoksydanty, będące sprzymierzeńcem w walce z LDL – „złym cholesterolem”. Można więc spożywać tego rodzaju słodkości, ale z umiarem, ponieważ każda, nawet gorzka czekolada, zawiera tłuszcze nasycone i cukier. Podobny wyjątek od reguły jest w przypadku alkoholu – kieliszek czerwonego wina zmniejsza ryzyko zakrzepów i także obniża cholesterol.

Przyrządzanie potraw podczas diety

Dieta antycholesterolowa absolutnie wyklucza smażenie! Najzdrowsze jest gotowanie na parze, ponieważ dzięki temu w przyrządzanej potrawie pozostają cenne sole mineralne. W miarę możliwości, szczególnie w sezonie, warto spożywać jak najwięcej surowych warzyw i owoców, na przykład w formie sałatek, koktajli, sorbetów, soków. Innymi technikami przyrządzania potraw, które wspomogą dietę, są gotowanie tradycyjne, duszenie bez wcześniejszego smażenia, smażenie beztłuszczowe i pieczenie w piekarniku. Już sam sposób obróbki produktu wpływa na to, jak wiele cholesterolu będzie zawierał.

Diecie będzie sprzyjało także przyjmowanie kwasu gamma-linolenowego (występuje w wiesiołku), karnityny (znajdziemy ją w chudym mięsie), lecytyny sojowej i pyłku kwiatowego. Wszystkie te substancje redukują poziom złego cholesterolu i skutecznie wspierają walkę z nim.

W kwestii wysokiego cholesterolu nie można zdawać się tylko i wyłącznie na leki. Tym bardziej, że przyjmowania leków obniżających cholesterol nie można przerywać, gdy tylko poprawią się wyniki badań krwi. Działanie farmaceutyków jest doraźne i ewentualną decyzję o wycofaniu leczenia może podjąć tylko lekarz. Lepiej więc zapobiegać, niż leczyć.