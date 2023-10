Każda z nas, która ma wrażliwą i skłonną do podrażnień skórę wie, że jesień nie sprzyja jej regeneracji. Zmienna temperatura, wilgoć, a następnie suche powietrze w pomieszczeniach i brak słońca wpływają negatywnie na delikatną cerę – jest poszarzała, napięta i zaczerwieniona.

Jak ją ukoić? Zadaję sobie to pytanie od lat, poszukując odpowiednich produktów na drogeryjnych półkach. Możliwość przetestowania zestawu kosmetyków do skóry wrażliwej marki Mixa była kolejną okazją na znalezienie mojego faworyta i sprzymierzeńca w pielęgnacji wymagającej skóry. Czy mi się to udało? Zapraszam do lektury!

Ukojenie i regeneracja skóry już od pierwszego użycia!

Do testów dostałam zestaw kosmetyków Mixa: Ujędrniający Balsam do ciała oraz dwa produkty do pielęgnacji twarzy: Serum dla Skóry Wrażliwej i Nawilżający Krem-Maska na Noc. Wszystkie zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie.

Hyalurogel Serum dla Skóry Wrażliwej

Chcąc wypróbować je jak najszybciej, rozpoczęłam testy od nowości w portfolio Mixy – Serum dla Skóry Wrażliwej, które zainteresowało mnie swoją przezroczystą, lekko żelową konsystencją. Zamknięte w niewielkiej buteleczce z dozownikiem, precyzyjnie odmierza odpowiednią ilość produktu. Wystarczy go naprawdę niewiele! Serum zawiera w składzie kwas hialuronowy, który przynosi bardzo szybkie efekty. Skóra po zastosowaniu kosmetyku jest nawilżona, wygląda na wypełnioną i zyskuje zdrowy wygląd. Serum stosowałam kilka razy w tygodniu po wieczornym oczyszczaniu twarzy, przed nałożeniem kremu nawilżającego.

Hyalurogel Nawilżający Krem-Maska na Noc

W dni, w które nie stosowałam serum, do mojej codziennej pielęgnacji włączyłam Nawilżający Krem-Maskę na Noc. Zaskoczyła mnie bogata konsystencja kremu i jego cudowny zapach, przywodzący na myśl orientalne perfumy. W składzie kremu znajduje się lnicznik siewny, który pochodzi z Azji. Olej z jego nasion posiada właściwości antyoksydacyjne i jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6, dlatego też krem działa regenerująco i wyraźnie poprawia kondycję skóry. Dodatek kwasu hialuronowego działa nawilżająco. Krem ma treściwą, gęstą strukturę, to zgodnie z nazwą produktu maska, która idealnie sprawdzi się jako ukojenie skóry jesienną porą.

Ujędrniający Balsam do ciała

Po kąpieli lub nawet krótkim prysznicu, moja skóra zwykle była napięta i sucha. Z ciekawością więc sięgnęłam po balsam do ciała Mixa. Oprócz właściwości ujędrniających, o których mowa na opakowaniu produktu, również nawilża skórę dzięki zawartości roślinnej gliceryny. Dodatkowo witamina E odbudowuje warstwę lipidową naskórka, zwiększając jego odporność na czynniki zewnętrzne. To idealny produkt na jesień, kiedy skóra jest znacznie bardziej wymagająca i jej uwrażliwienie bywa większe niż zazwyczaj.

Jak oceniam przetestowane produkty? Zestaw kosmetyków Mixa do skóry wrażliwej to doskonały wybór dla osób chcących szybko ukoić ciało i twarz oraz dodać skórze elastyczności. Co równie ważne, kosmetyki są wydajne i przyjemnie pachną, więc zachęcają do codziennej pielęgnacji.

Wizażanki sięgną ponownie po produkty Mixa

Kosmetyki testowała Ada oraz Wizażanki. Dziewczyny z Klubu Recenzentki podzielają jej opinie – produkty zyskały bardzo dobre recenzje!

Serum zapewnia długotrwałe nawilżenie i przynosi natychmiastowe ukojenie według 93% testujących produkt Dziewczyn.

9 na 10 z nich twierdzi też, że kosmetyk poprawia gładkość skóry i zapewnia jej sprężystość.

(…) Produkt ma lekką konsystencję, doskonale nawilża skórę. Jest po jego użyciu rozświetlona i odżywiona. Nie podrażnił mojej skóry, co bardzo często się dzieje w przypadku używania innych kosmetyków (…) – Annymm.

Krem-maska to ulubieniec Recenzentek. Wszystkie zgodni uznały, że produkt nawilża skórę.

9 na 10 Dziewczyn deklaruje natomiast, że kosmetyk ma działanie regenerujące i wygładzające.

(…) Spośród wszystkich kosmetyków, najbardziej przypadł mi do gustu Hyalurogel Noc, Nawilżający krem- maska. Zauważyłam pozytywne zmiany na mojej skórze po nocy - twarz stała się gładsza, bardziej nawilżona – dorota_przygodzka.

Balsam do ciała spełnił oczekiwania 95% Recenzentek.

100% potwierdza, że produkt wygładza skórę, a 83% zauważyło jej skuteczne ujędrnienie.

(…) Balsam nawilżył i ujędrnił moją skórę (wysuszoną po solarium, zmianie diety). Zachwycona działaniem spróbowałam go stosować nawet na stopy - dogłębnie nawilżył nawet i je! Stał się moim nowym hitem w kategorii balsamów do ciała (…) – Maaartitka.

Wizażanki na tyle polubiły produkty Mixa, że chętnie sięgną po nie ponownie. Deklaruje to 96% Recenzetek. Tyle samo Dziewczyn poleci kosmetyki przyjaciółce.

Produkty bardzo dobre jakościowo, delikatne dla skóry, ale bardzo skuteczne w działaniu. W przyjemnej konsystencji, dobrze się wchłaniają i rozprowadzają na skórze, efekt działania jest świetny - skóra nawilżona, elastyczna, bez swędzenia i podrażnienia. (..) - madzia991.

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie wizaz.pl na grupie 97 kobiet w okresie październik-listopad 2021 r.

