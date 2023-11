Późna jesień to niełatwy czas dla włosów. Część z nas może zmagać się teraz z nadmiernym wypadaniem i/lub puszeniem kosmyków. Nosimy też czapki, które mogą przyczyniać się do wielu kłopotów nie tylko z fryzurą, ale również ze skórą głowy. Jak więc skutecznie chronić włosy i przygotować je na – jeszcze bardziej wymagającą porę roku – zimę? Wiele wątpliwości rozwiał Piotr Sierpiński. Eksperta marki Syoss zaprosiliśmy do specjalnej sesji Q&A na naszym Instagramie, gdzie odpowiedział na pytania obserwatorek profilu @partypl.

Adrian Stykowski

Włosy pełne naturalnego, zdrowego blasku na co dzień

Czytelniczki interesowało m.in. to jakie składniki w szamponach i odżywkach pomagają naszym włosom przetrwać jesień. Nasz ekspert wskazał, że to przede wszystkim oleje zawarte w produktach od Syoss. „Naturalne emolienty oblepią włos i nie pozwolą na umykanie wody z jego wnętrza, co niestety bez dobrej pielęgnacji i przy niskich temperaturach bardzo często się zdarza” – wyjaśnił.

Jedna z obserwatorek chciała wiedzieć jakich kosmetyków używać do kosmyków jesienią, aby je wzmocnić i zabezpieczyć przed wilgocią i zimnem. „Zdecydowanie polecam odżywkę i olejek z serii Oleo Intense od Syoss” – stwierdził.

Wszystkie produkty z serii Oleo Intense od Syoss mogą pochwalić się innowacyjną formułą, która oparta jest na drogocennej kompozycji japońskich olejów kwiatowych. Składniki te znane są z silnych właściwości odżywiających. Odżywka wnika głęboko w strukturę pasm, wzmacniając i odbudowując uszkodzenia. Regularnie stosowana sprawia, że kosmyki stają się zdecydowanie bardziej lśniące, miękkie, mocniejsze i mniej łamliwe. Z kolei olejek – w kontakcie z wodą – zamienia się w kremową kurację, która już po kilku sekundach regeneruje włosy. Sprawia, że są lśniące, miękkie i lekkie. W tej samej serii znajdziemy ten szampon, który łatwo rozprowadza się na włosach i na długo pozostawia przyjemny zapach oraz farby, które nie zawierają amoniaku. Skutecznie pokrywają one siwe włosy, zapewniają wyjątkową intensywność i trwałość koloru, a jednocześnie odżywiają pasma.

Stylista fryzur zdradził też jak chronić włosy przed uszkodzeniami w czasie, gdy wiele z nas nosi nakrycie głowy. „Przede wszystkim powinniśmy postawić na noszenie czapek wykonanych z naturalnych składników. Starajmy się też wybierać luźniejsze modele. Te za ciasne mogą powodować wycieranie się włosów Dodatkowo pamiętajmy o tym, aby nie zakładać czapki na wilgotne pukle, ponieważ spowoduje to mikrourazy.” – przekonywał Piotr Sierpińki.

Jeden kosmetyk na jesień, który nasz ekspert poleca każdemu? „Głównym produktem, który zabezpieczy twój włos przed zimnem to wszelkiego rodzaju olejki. Te kosmetyki nie tylko ochronią, ale również zdyscyplinują kosmyki. Przecież nikt z nas nie lubi puszących się włosów, prawda?” – pytał retorycznie.

Na pytanie obserwatorki, czy używać dodatkowej ochrony na włosy jesienią, odpowiedział z kolei: „Zdecydowanie tak. Idealnie sprawdzą się tutaj olejki, a zawarte w nich emolienty stworzą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi”.

Ekspert marki Syoss wyjaśnił także czy mężczyźni również powinni stosować odżywki i olejować włosy. „Bardzo podoba mi się to pytanie” – stwierdził, dodając:

Męskie włosy nie różnią się niczym od damskich. Pamiętajcie jednak, aby nie nakładać odżywek ani olejów na skórę głowy. Olejowanie i świadoma pielęgnacja odżywkami mówi o tym, aby nakładać je na długości i końce. Jeśli włosy są bardzo krótkie raczej nie polecam takiego rozwiązania.

Czy produkty do włosów dobieramy sezonowo? Zdaniem Piotra Sierpińskiego – przede wszystkim powinniśmy dopasować je do swoich włosów. „Jeśli np. masz kosmyki rozjaśnione pamiętaj, aby je dobrze nawilżać. Jeśli twoje włosy są farbowane, stosuj z kolei produkty, które podtrzymują kolor. Nie zapomnij jednak, że wiosną i latem twoim ulubionym produktem powinna być termoochrona, a jesienią i zimą wszelkiego rodzaju olejki” – podpowiedział Piotr Sierpiński.