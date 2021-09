Chcesz być eko? Zacznij od chemii domowej i zmień ją na produkty z linii ProNature!

Z czym nam się kojarzy domowa chemia, której każdego dnia używamy do utrzymania czystości? Być może dotąd wyłącznie z agresywnie działającymi i drażniącymi środkami, które szkodzą nam, domownikom i środowisku. Teraz już tak nie będzie, dzięki linii produktów ProNature.

Linia ProNature dla domu i natury

Zielone opakowania marek Somat, Pur, Bref, Clin są nie tylko estetyczne. One mają swoje wyraźne znaczenie. Słusznie przywodzą na myśl czystość, nie tylko tę domową, ale też czystość planety. Produkty ProNature zostały opracowane w taki sposób, by ich wytwarzanie i użytkowanie nie szkodziło środowisku. Na półki sklepowe trafiły już w 2019 roku i zdobyły uznanie klientów.

Ekologiczna chemia domowa. Na czym to polega?

Produkty z linii ProNature opierają się głównie na składnikach pochodzenia naturalnego. W pudelkach czy butelkach jest ich od 90% aż do niemal 100%! Takie są fakty. Przyjrzyjmy się bliżej produktom. Skutecznie działający Bref do toalet w 90% składa się z naturalnych składników. Kapsułki do zmywarek Somat zawierają ich 94%, a płyn do mycia szyb Clin, to aż 99,9%. Żeby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, marki usunęły z produktów linii ProNature wszystko to, co jest w nich zbędne.

Eko opakowania

Naturalny skład produktów ProNature to nie wszystko, co marki mogą zrobić dla planety. Tu ważne jest też to, co po tych produktach zostaje, czyli ich opakowania. Widzimy od razu, że są zielone. Ale musimy też wiedzieć, że powstały nawet w 100% z plastiku z recyklingu, w tym do 50% z plastiku zebranego z plaż i wód przybrzeżnych Haiti. Dlaczego to takie ważne? Plastik z Haiti zbierają najbiedniejsi i dostają w zamian towary potrzebne im do życia. Dzięki temu zmniejsza się poziom biedy, ale też znika ogromna ilość śmieci, w tym bardzo zanieczyszczonym regionie. Plastik tak pozyskany zyskał miano plastiku prospołecznego. Wszystkie opakowania linii ProNature nadają się do ponownego przetworzenia.

Klienci doceniają ProNature

Zielone produkty doskonale działają i jednocześnie nie szkodzą naturze. Właśnie za to Somat ProNature, Bref Bathroom ProNature, Bref Gel ProNature, Pur ProNature, Clin z pompką oraz Refill ProNature otrzymały wyróżnienie europejskiego certyfikatu EcoLabel. Jest to certyfikat przyznawany od 1992 roku, który potwierdza skuteczne minimalizowanie negatywnego wpływu produktów na środowisko.

W tym roku produkty ProNature otrzymały nagrody konsumentów za:

NAJLEPSZY PRODUKT 2021 Srebro w kategorii: Ekologiczne środki czystości,

NAGRODĘ SPECJALNĄ za innowacyjne, wielowątkowe działania proekologiczne obejmujące różne marki i ideę prospołecznego plastiku.

Dziś wymagamy od producentów naprawdę dużo. Chcemy skutecznych środków czystości, ale też oczekujemy zrównoważonego rozwoju, troski o planetę i o nasze zdrowie. Okazało się, że wszystkie te wymagania można spełnić. Dowodem na to jest doskonała linia produktów różnych marek pod wspólnym znakiem ProNature.

