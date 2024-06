Od 17 czerwca widzowie mogą śledzić losy bohaterów „Rodu smoka”. Prequel „Gry o tron” wrócił z 2. sezonem. Nie jest to jedyna dobra wiadomość dla fanów serii. Mamy już pewność, że produkcja wróci z kolejnym, 3. sezonem.

Pierwszy odcinek 2. sezonu „Rodu smoka” nosi tytuł „Syn za syna”. Chyba trudniej o bardziej dramatyczny i jednocześnie emocjonujący początek nowej odsłony prequelu „Gry o tron”. Nic dziwnego, że fani z wypiekami na twarzy czekają na informacje dotyczące 3. sezonu.

Stworzony przez Ryana Condala i George'a RR Martina, sezon 2. „Rodu smoka” rozpocznie się dokładnie tam, gdzie zakończył się sezon 1., zanurzając się w wyniszczającą wojnę domową Targaryenów, w której obywatele i szlachta Westeros staną po stronie silniejszego i bardziej przekonującego.

Serial z Emmą D'Arcy w roli królowej Rhaenyry Targaryen, Olivią Cooke w roli królowej wdowy Alicent Hightower i Mattem Smithem w roli księcia Daemona Targaryena cieszył się średnio 29 milionami widzów w streamingu po pierwszym sezonie.

Powstanie 3. sezon „Rodu smoka”

13 czerwca pojawiła się oficjalna wiadomość, którą ogłosiła Francesca Orsi, szefowa programów i seriali dramatycznych HBO. Powstanie 3. sezon „Rodu smoka”. Główną motywacją jest fakt, że 2. sezon zrobił ogromne wrażenie na producentach.

„George, Ryan i reszta naszych niesamowitych producentów wykonawczych, obsady i ekipy osiągnęli nowy poziom dzięki fenomenalnemu drugiemu sezonowi”, powiedziała Orsi.

„Jesteśmy pod wrażeniem wysiłku, jaki cały zespół włożył w stworzenie spektakularnego drugiego sezonu, którego zakres i skala może konkurować jedynie w jego sercu. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani możliwością kontynuowania historii House’a Targaryena i zobacz, jak ta drużyna znów płonie jasno w trzecim sezonie”, dodała.

Fani już żyją 2. sezonem „Rodu smoka”. Warto przypomnieć, że zgodnie z polityką HBO Max produkcja nie ukazała się w całości pierwszego dnia. Kolejny odcinek będzie dostępny 24 czerwca. Finał serii odbędzie się dopiero 5 sierpnia.

Zobacz także: „Ród smoka”: Obsada prequela „Gry o tron” HBO

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.