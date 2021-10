Najlepsze kosmetyki do domowego SPA. Te produkty do kąpieli i pielęgnacji poprawią twój nastrój i pomogą ci się odprężyć

Suchy olejek do włosów, ciała i twarzy – co powoduje i jak go używać?

Olejki do ciała wzbogacone o suche emolienty nawilżają skórę, ale nie pozostawiają na niej lepkiej warstwy. Kosmetyki zapewniają odpowiedni stopień nawilżenia skóry, odżywiają ją, a także pozostawiają na niej piękny zapach. Suche olejki przeznaczone są zarówno do pielęgnacji twarzy, jak i całego ciała, a także włosów – zwłaszcza zniszczonych i pozbawionych blasku. Emolienty suche to związki, które mają nawilżające i natłuszczające właściwości. Pozostawiają na skórze oraz włosach odżywczy film, który – w przeciwieństwie do np. syntetycznych związków tłuszczowych – nie pozostawia tłustego i lepkiego efektu. Czym jest suchy olejek? Suche olejki zawierają, podobnie jak zwykłe olejki pielęgnacyjne, oleje roślinne oraz parafinę. Dostępne są w plastikowych butelkach bądź wygodnych w użyciu sprejach. Kosmetyki tego typu przeznaczone są do pielęgnacji twarzy , całego ciała, dłoni, a także włosów. Suche olejki tworzone są na bazie różnorodnych składników, jak olejki: arganowy , migdałowy, rycynowy, Tsubaki, mango, awokado, kokosowy czy szafranowy. Kosmetyki są również wzbogacane o witaminy, np.: A, E, D oraz K czy beta-karoten, ochraniający skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Rodzaje suchych olejków do ciała i twarzy Suchych olejków do ciała można używać bezpośrednio na skórę bądź np. dodać kilka kropel do żelu pod prysznic. Kosmetyki mają działanie nawilżające, odżywcze i wygładzające. Olejek z drobinkami złota pięknie podkreśli opaleniznę . Można nim również spryskać ciało, np. wychodząc na imprezę czy randkę z chłopakiem.