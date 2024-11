Luka zaskoczył fanów najnowszym filmem, w którym podarował swojej żonie torebkę wartą 30 tysięcy złotych oraz 1000 róż. Sposób, w jaki to zrobił jest godny podziwu, a fani nie kryją łez wzruszenia: "Taki mąż to skarb". Mają rację?

Cudowny gest męża Andziaks. Jestem pełna podziwu!

Nie da się ukryć, że Andziaks i Luka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Od lat relacjonują swoje życie na Instagramie oraz YouTube, a fani nie mogą doczekać się kolejnych publikacji. Od pewnego czasu Andziaks musi mierzyć się z pytaniami odnośnie jej drugiej ciąży. jednak influencerka i jej mąż mają na ten moment inny powód do radości! W weekend ukochana Luki obchodziła swoje 28. urodziny i właśnie z tej okazji mąż przygotował dla niej wyjątkową niespodziankę.

Luka na swoim kanale na YouTube zrelacjonował lot do Paryża. Szybko okazało się, że wybrał się tam po prezent dla żony. Andziaks marzyła o torebce za 30 000 złotych, której nie było w żadnym butiku w Polsce więc Luka postanowił polecieć na zakupy do Francji!

Influencerka nie miała pojęcia o planie męża i myślała, że udał się do miasta rodzinnego, aby załatwić urzędowe sprawy. Co ciekawe, Luka uznał, że torebka to zbyt mało i postanowił dokupić jeszcze 1000 róż. Fani już nie kryli zachwytu, a okazało się, że to dopiero początek atrakcji.

Finalnie, mąż Andziaks zatrudnił zespół Mariachi oraz poprosił o pomoc przyjaciół, którzy w dniu urodzin Angeliki zadzwonili do drzwi i śpiewali krótką piosenkę a jeden z przyjaciół podarował kobiecie pierwszy bukiet. Angelika nie kryła zaskoczenia, a można nawet stwierdzić, że czuła się zawstydzona. Gdy myślała, że to koniec wówczas do drzwi zapukali jeszcze raz, a potem kolejny i kolejny. Nim się zorientowała, trzymała w rękach 10 bukietów po 100 róż.

Fani w komentarzach uznali, że mąż Andziaks musi ją bardzo kochać, a jego wyobraźnia nie zna granic.

Totalny sztos! W życiu bym na takie coś nie wpadła

Taki mąż to skarb

Płakałam ze śmiechu i wzruszenia CUDOWNIE! - rozpisują się fani.

Andziaks i Luka już niebawem podzielą się z fanami kolejną radością. Niedawno kobieta wyjawiła, że pod koniec listopada ogłoszą pewną nowość, a fani są przekonani, że chodzi o otwarcie sklepu z herbatami. Andziaks jest już właścicielką dwóch sklepów ze świecami oraz zapachami do pomieszczeń, a teraz wszystko wskazuje na to, że ją i jej męża czeka kolejne wyzwanie w prowadzeniu sklepu z herbatami.

Podoba Wam się taka niespodzianka od męża Andziaks? Zobaczcie jego materiał na platformie YouTube.

