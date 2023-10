Nie da się ukryć, że gładka skóra bez niedoskonałości i mocne paznokcie wymagają sporego nakładu pracy. Dbanie o nie wymaga regularności, a efekty widoczne są często dopiero po kilku tygodniach. Jednak teraz z nadejściem wiosny warto poświęcić im trochę energii. Zwłaszcza, że w gorące dni niezbyt przyjemnie jest zakrywać skórę mocno kryjącym podkładem i rezygnować z odkrytych pleców czy dekoltów przez krostki na ciele.

Reklama

Pinterest

Menu na piękną cerę i paznokcie

By skóra i paznokcie były w naprawdę świetnej formie nie wystarczy działać na nie jedynie od zewnątrz. Częstym błędem jest stawianie na piedestale kosmetyków, a diety traktowanie jako coś pobocznego. Nawet najbardziej zaawansowane technologicznie formuły i wieloetapowe rytuały nie pomogą, jeśli w codziennym menu będzie brakowało odpowiednich produktów. Przede wszystkim staraj się unikać wszystkiego co mocno przetworzone oraz maksymalnie ogranicz słodycze, alkohol (mile widziane jest jedynie czerwone wino) i palenie papierosów - to trio rekordowo szybko potrafi wywołać wypryski i pozbawić skórę naturalnego glow. Podczas zakupów sięgaj po produkty, które zawierają:

- antyoksydanty - to one powstrzymują procesy powstawania wolnych rodników. Zawierają je m.in owoce jagodowe (aronia, borówka, żurawina, porzeczki, maliny), arbuzy, wiśnie, kakao, karczochy, jabłka, pomidory oraz wspomniane wcześniej czerwone wino.

- nienasycone kwasy tłuszczowe - przyspieszają regenerację skóry, mają właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu redukują zaczerwienienia oraz przyspieszają wzrost paznokci. Znajdują się, np. w rybach morskich (łososiu, makrelach, sardynkach i śledziach), olejach roślinnych (rzepakowym, lnianym, sojowym) i orzech włoskich.

- witaminy, zwłaszcza A, C, E i z grupy B - poprawiają jędrność skóry, odgrywają ważną rolę w walce z trądzikiem, pękającymi naczynkami i ziemistą cerą oraz wzmacniają paznokcie. Ich źródłem jest większość świeżych owoców i warzyw (staraj się jeść je w dużej ilości na surowo).

- minerały (magnez, wapń, żelazo, krzem, miedź, cynk) - nadają skórze gładkość, elastyczność, wpływają na jej koloryt i łagodzą trądzik oraz poprawiają kondycję paznokci. Produkty bogate w nie to, np. mleko, sery żółte, czerwone mięso, szpinak, brokuły, jarmuż, rzodkiewka, banany, morele, gorzka czekolada, pełnoziarniste pieczywo, buraki, marchew, orzechy włoskie, pestki dyni i słonecznika, owoce morza.

Suplementy wspomagające skórę i paznokcie

Niestety nawet przy najlepszych chęciach trudno umieścić czasami odpowiednią dawkę wszystkich składników mineralnych i witamin w jadłospisie. Nie ułatwia tego, zwłaszcza pozostawania w domu i ciągła ochota na podjadanie szybkich przekąsek. Z pomocą przychodzą jednak suplementy diety, które wspomagają i uzupełnią zdrową dietę w składniki odżywcze mające wpływ na skórę i paznokcie. Ilość dostępnych specyfików na rynku jest dość przytłaczająca, więc oto cztery, które na pewno warto wybrać:

Mat. prasowe

KeratinCell (ok. 99 zł/ 60 kapsułek) zawiera kompozycję ośmiu składników, w tym żelazo, biotynę i ekstrakt z kiełków grochu zwyczajnego (AnaGainNu), który jest bogaty w argininę, białko, witaminy z grupy B i skrobię. Sprawdza się szczególnie jeśli nadmiernie wypadają ci włosy i masz łamliwe paznokcie.

Mat. prasowe

Keratin caps Klorane (ok. 42 zł/ 30 kapsułek) opiera się na właściwościach wyciągu roślinnego chinowca (Cinchona). Jego formuła zawiera składniki takie, jak: keratyna, witamina B6, cynk i selen, które wspomagają kondycję paznokci i włosów oraz chronią komórki przed starzeniem oksydacyjnym.

Mat. prasowe

Class A Collagen Noble Health (ok. 45 zł/ 90 kapsułek) wykorzystuje kolagen rybi, które jest łatwo przyswajalny i ma zbliżoną budowę do ludzkiego. Znajdują się w nim m.in: biotyna, cynk i witamina C, przez co wpływa nie tylko na stan skóry i paznokci, ale również na włosy.

Zobacz także

Mat. prasowe

Reklama

Zdrowa skóra Nutridome (24 zł/ 60 kapsułek) to źródło kolagenu typu II, L-argininy, kwasu hialuronowego i ekstraktów z zielonej herbaty i palmy sabałowej. Suplement opóźnia procesy starzenia się komórek skóry, wspomaga jej nawilżenie oraz pomaga usunąć toksyny z organizmu.