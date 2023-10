Klaudia i Maksym dotarli jako para do finału pierwszej polskiej edycji "True Love". W ostatnim odcinku show. by wygrać, musieli odpowiedzieć zgodnie na najważniejsze pytanie podczas Ceremonii Miłości - czy są pewni swoich uczuć do partnera. Choć w obu przypadkach padła pozytywna odpowiedź, wykrywacz kłamstw stwierdził u Klaudii kłamstwo:

Reklama

Nie zgadzam się. To jest niemożliwe - odparła w finale uczestniczka.

Jak skomentowali wyniki tuż po? Zobaczcie naszą rozmowę z Klaudią i Maksymem!

Klaudia i Maksym o krok od wygranej w "True Love"

To z pewnością największe zaskoczenie w finale "True Love" - choć Maksym i Klaudia zdobyli sporą sympatię widzów i byli uznawani za tzw. pewniaków do zwycięstwa w show, wyrywacz kłamstw podczas Ceremonii Miłości stwierdził co innego. Po deklaracji Maksyma serce zapaliło się na zielono, jednak po odpowiedzi Klaudii - już na czerwono, mimo że była pewna swoich uczuć:

Jestem pewna swoich odpowiedzi, dawno nie otworzyłam się tak na nikogo, jak na niego - zadeklarowała w finale "True Love" Klaudia.

Co więc poczuła, gdy okazało się, że jej odpowiedź, wg wykrywacza, nie jest szczera? Tuż po finale w rozmowie z Party.pl odpowiedziała:

Tak, ja od początku byłam pewna, że będzie u mnie na zielono, brałam pod uwagę, że u niego będzie na czerwono z tego względu, że Maksym niekomfortowo czuje się z wybieganiem w przyszłość i to jest ok. Nie musimy nie wiadomo czego planować, ważne jest co jest tu i teraz i tego ten program uczy. To co wiem, to że mi na nim, na tym chłopaczku, na tej dup****ce zależy - powiedziała stanowczo Klaudia

Jak skomentował to Maksym? Zobaczcie naszą rozmowę z parą! Jak myślicie, czy nadal są ze sobą? O tym przekonamy się podczas emisji odcinka specjalnego, który pojawi się na YouTubie stacji TVN 7 już 9 maja o godzinie 20:00.

Zobacz także: "True Love": Sara i Kuba zdradzili za dużo? Fani komentują nagranie: "Gorąco"

Party.pl