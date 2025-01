Czy Trybson i Eliza pokażą córkom "Warsaw Shore" z ich udziałem? Byłe gwiazdy "Warsaw Shore" w wywiadzie z Party.pl, opowiedziały o swoim podejściu do tego tematu. Musicie usłyszeć Trybsona, gdy rozgadał się o ukochanych dzieciach.

Trybson i Eliza Trybała byli gwiazdami pierwszego sezonu "Warsaw Shore". Sami się nie spodziewali, jak bardzo ten kontrowersyjny program odmieni ich losy i nie chodzi wyłącznie o popularność. W show wytrzymali tylko jeden sezon a na początku drugiego podzielili się radosną nowiną, że spodziewają się dziecka. Ich pierwsza córka Victoria przyszła na świat w 2014 roku. Dwa lata później urodziła się Kornelia.

Chociaż początkowo mało kto podchodził poważnie do relacji Trybsona i Elizy, to udowodnili wszystkim, że ich miłość jest prawdziwa. Dziś wciąż udzielają się w mediach (Eliza bierze udział w "Królowej przetrwania"), ale przede wszystkim są rodzicami. Kiedy podpytaliśmy ich o dzieci, Trybson nie mógł przestać się uśmiechać. Tak mówił o relacji z córeczkami: