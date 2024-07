Witamina D powstaje w skórze na skutek działania promieni słonecznych. W polskim, umiarkowanym klimacie wiele osób może cierpieć na jej niedobór. Główne objawy zbyt małej ilości witaminy D to problemy z trawieniem, bóle w kościach, choroby zębów i przewlekłe zmęczenie.

Reklama

Niedobór witaminy D trudno jest uzupełnić naturalną dietą. Do jej wytworzenia potrzebne są promienie słoneczne. W lecie 20 minut dziennie na słońcu wystarcza, aby dostarczyć organizmowi zalecaną dawkę witaminy D. Zimą warto stosować suplementację środkami dostępnymi w aptece bez recepty.

Jak powstaje witamina D?

Witamina D powstaje w skórze na skutek syntezy promieni słonecznych. Niezbędne jest do tego promieniowanie UVB o długości fali 290-350 nanometrów działające bezpośrednio na odsłonięte ciało. W szerokości geograficznej, na jakiej leży Polska synteza skórna witaminy D jest utrudniona. Promienie słoneczne o odpowiednim nasileniu występują w naszym kraju tylko od kwietnia do października. W pozostałych miesiącach fotosynteza witaminy D nie zachodzi wcale, co może prowadzić do niedoborów u większości społeczeństwa.

Objawy niedoboru witaminy D: problemy z układem pokarmowym

Witamina D bierze udział w przemianach metabolicznych i wspomaga wchłanianie wapnia z układu pokarmowego. Jej niedobór może więc skutkować problemami z układem trawiennym, takimi jak biegunka czy zaparcia. Często występuje także zgaga, pieczenie i uczucie niesmaku w ustach. Niski poziom tej witaminy może również powodować utratę apetytu.

Zobacz także

Bóle w kościach i mięśniach to jeden z objawów niskiego poziomu witaminy D

Dzięki witaminie D organizm łatwiej przyswaja dostarczane mu w diecie fosfor i wapń. Są to pierwiastki odpowiedzialne za prawidłową budowę kości i zębów. Ich niedobór może prowadzić do przewlekłego bólu w kościach, osteoporozy, krzywicy i osteomalacji, czyli rozmiękania kości. Efektem osłabienia kości mogą być też złamania i pęknięcia. Niedobór wapnia spowodowany ubytkiem witaminy D może również powodować bóle mięśniowe. Zbyt mała ilość tego pierwiastka sprawia, że mięśnie stają się słabe i tracą zdolność do prawidłowego kurczenia się.

Choroby zębów i przyzębia mogą świadczyć o małej ilości witaminy D

Witamina D jest niezbędna w procesie budowy szkliwa zębów. Jej niedobór negatywnie wpływa na rozwój i kondycję zębów: hamuje wzrost zębów, powoduje powstawanie ubytków i próchnicy. Za mała ilość witaminy D może prowadzić także do chorób przyzębia, takich jak zapalenie dziąseł, osłabienie korzeni i wypadanie zębów.

Brak witaminy D powoduje zmęczenie, bezsenność i obniżenie nastroju

Witamina D wpływa na układ nerwowy. Jest odpowiedzialna między innymi za funkcjonowanie neuroprzekaźników, czyli związków chemicznych wpływających na prawidłową pracę mózgu. Jednym z nich jest serotonina, czyli tak zwany hormon szczęścia. Niedobór serotoniny może doprowadzić do pogorszenia samopoczucia, a nawet depresji. Zbyt mała ilość witaminy D powoduje także inne zaburzenia układu nerwowego: uczucie ciągłego zmęczenia, zaburzenia snu, bóle głowy i problemy z koncentracją.