Dobre pierwsze wrażenie wpływa na dalszą relację pomiędzy kobietą a mężczyzną. Jest szczególnie ważne podczas pierwszej randki, kiedy chcemy szczególnie dobrze wypaść, a towarzyszy nam stres. Na dobre wrażenie składa się wygląd, umiejętność prowadzenia rozmowy i naturalność.

1. Wygląd na pierwszej randce

Aby wywrzeć dobre wrażenie na pierwszej randce, powinniśmy zadbać o ubranie i akcesoria. Z badań wynika, że jeżeli aparycja człowieka wzbudza w drugiej osobie zaufanie, to kontakty układają się pomyślnie. Strój nie powinien być przebraniem, ale musi być schludny i estetyczny. Kobiety najczęściej wybierają małą czarną, ale wybór kreacji powinien być uzależniony od miejsca randki. Ważne są również zadbane, ułożone włosy i czyste paznokcie. Warto postawić na naturalność i swobodę, zrezygnować z wyszukanych stylizacji i mocnego makijażu.

2. Przed randką wprowadź się w dobry nastrój

Nie warto wychodzić na spotkanie, gdy humor nam nie dopisuje, ponieważ nie wpłynie to korzystnie na wywołane wrażenie. W czasie spotkania z nową osobą złe samopoczucie może przybrać na sile, o czym mówi mowa ciała. Narzekanie także nie jest wskazane. Osoby, które wszystko krytykują, nie są pozytywnie odbierane. Jeśli jednak nie mamy możliwości zmiany terminu spotkania, możemy wcześniej próbować złagodzić napięcie technikami relaksacyjnymi: kąpielą z dodatkiem olejku, słuchaniem muzyki, medytacją.

3. Zadbaj o uśmiech na randce

W czasie randki warto przyjaźnie się uśmiechać. Nie można być zbyt smutnym z powodu problemów ani wykazywać przesadnej radości z powodu spotkania. To może zniechęcić partnera. W momencie gdy głos zaczyna nam drżeć, powinnyśmy wziąć kilka wdechów i spróbować się uspokoić. Ponadto warto pamiętać, że uśmiech przełamuje lody. Także gdy śmiejemy się z siebie, kiedy zdarzy nam się powiedzieć głupstwo. To lepsze rozwiązanie niż obrażanie się.

4. Mowa ciała na pierwszej randce – uważaj, co pokazujesz

Równie ważne jak to co, się mówi, ważne jest to, jak się to mówi i jakie gesty słowom towarzyszą. Liczy się wyraz twarzy, postawa, sposób, w jaki podaje się drugiej osobie rękę, a także ton głosu. Mowa ciała ma duży wpływ na dobre wrażenie. Trzeba mieć świadomość tego, jak się zachowujemy, kontrolować to, a w razie potrzeby zmienić. Być może nieświadomie przyjmujemy postawę zamkniętą (skrzyżowane ramiona, noga założona na nogę), co może być odebrane przez partnera za brak zainteresowania.

Dobre wrażenie możemy wywołać, naśladując zachowanie drugiej osoby. Wówczas powstaje poczucie bliskości związane z podobieństwem. Gdy naśladujemy gesty drugiej osoby, ona zaczyna się czuć lepiej w naszym towarzystwie. Tę zależność potwierdziły badania naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Ohio.

5. Naturalność na randce to podstawa dobrego wrażenia

W czasie pierwszej randki warto być sobą. Chodzi przecież o to, by druga osoba dostrzegła w nas coś interesującego i z tego względu chciała kontynuować znajomość. Bycie osobą fałszywą, która sili się na uprzejmość lub udaje bardziej poważną niż jest w rzeczywistości, wcześniej czy później wyjdzie na jaw. Osoby, które zachowują się naturalnie, wzbudzają zaufanie i sympatię. Jeśli jesteśmy pewni siebie, powinniśmy to okazać, demonstrując własne zdanie na jakiś temat albo przybierając odpowiedni ton głosu. Pewne siebie kobiety są dla mężczyzn atrakcyjne.

6. Skupienie na partnerze, z którym idziemy na randkę

Podczas pierwszej randki powinniśmy skupić uwagę na partnerze. To klucz do dobrego wrażenia. W sytuacjach stresujących czasami mówimy zbyt dużo, dlatego warto opanować nerwy. Należy okazać zainteresowanie tym, co mówi, zadawać dodatkowe, pomocnicze pytania, które są oznaką zainteresowania. Na jego wypowiedzi warto reagować: śmiechem czy słowami uznania.