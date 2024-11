Maciej Zakościelny zaskoczył wszystkich tuż przed kolejnym występem w "Tańcu z Gwiazdami". Internauci nie mogą uwierzyć w to, co widzą, sam aktor nie do końca wierzy w to, co się właśnie ma wydarzyć:

Wiem, że to nie do końca Twoja bajka i wciąż nie mogę uwierzyć, że się na to odważyłaś - napisał na Instagramie.

W komentarzach euforia. Wcale się nie dziwię.

Maciej Zakościelny obwieścił to tuż przed "Tańcem z Gwiazdami". Już nie mogę się doczekać.

Przed uczestnikami "Tańca z Gwiazdami" ponownie emocjonujący odcinek. Do wielkiego finału zostało coraz mniej czasu. Niedawno mogliśmy zobaczyć gwiazdy na parkiecie z bliskimi a teraz otrzymali kolejną szansę by zaprezentować się zaproszonymi gośćmi. Maciej Zakościelny zdecydował, że chciałby zaprosić do wspólnego tańca Magdalenę Różczkę. Nie ukrywa swojej radości, że przyjęła to zaproszenie:

Madziu wiem, że to nie do końca Twoja bajka i wciąż nie mogę uwierzyć, że się na to odważyłaś, dlatego bardzo Ci już gratuluję i dziękuję. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wiele można zrobić dla przyjaciela to oglądajcie jutro @tanieczgwiazdami

Magdalena Różczka odpowiedziała na słowa Macieja Zakościelnego na temat jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami" i przyznała, że nie mogłaby się nie zgodzić:

Nie mogło być inaczej. Ja dziękuję, że ZAWSZE mogę na Ciebie liczyć

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" i fani Macieja Zakościelnego są zachwyceni, że to właśnie aktorkę zaprosił do tanecznego trio:

Wszyscy sobie wzięli uczestników z poprzednich edycji, a Maciej.. wyszedł poza ramy!!! Wow! Brawo!! - napisała jedna z fanek.

Jednak szybko została wyprowadzona z małego błędu, ponieważ Julia Żugaj zaprosiła Fausti z Genzie, która również wcześniej nie brała udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Fani kontynuowali zachwyty:

Wanda i Bronek - moja ukochana para z Czasu Honoru

To trzeba obowiązkowo zobaczyć, będzie ogień

Stara miłość nie rdzewieje. Mam sentyment do Czasu Honoru i po cichu liczyłam na takie trio. Choć bardziej obstawiałam Julie Wróblewską. Myślałam, że Magda nie da się namówić, a tu proszę. Niespodzianka. Bronek i Wanda po latach

Szok! Ale cudownie, że akurat Panią Magdalenę zaprosiłeś! To będzie zaszczyt Was oglądać w takim trio - czytamy w komentarzach.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Czy Maciej Zakościelny i Magdalena Różczka wytańczą kolejne "cztery dziesiątki", jak miało to miejsce w odcinku rodzinnym? Maciej Zakościelny i jego brat zrobili furorę na parkiecie. Aktor nie tylko w odcinkach specjalnych zostawia konkurencję w tyle. W najbliższym odcinku ponownie zasłuży na maksymalną ilość punktów od jurorów? Czy to właśnie Maciej Zakościelny zdobędzie kryształową kulę w wielkim finale? Emocje związane z obecną edycją "Tańca z Gwiazdami" sięgają zenitu a uczestnicy naprawdę prezentują wysoki poziom. Śledzicie program?

