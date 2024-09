Rafał Brzozowski opublikował obszerny wpis w sieci. Wyjaśnił w nim, że TVP nie wyemitowała jego pożegnania z widzami "Jaka to melodia?", postanowił więc pożegnać się z widzami. Co się wydarzyło?

Jesienna ramówka w telewizyjnych stacjach oznacza nowe formaty, ale również niemałe zmiany w dobrze znanych już programach. Przed wakacjami okazało się, że w nowych odcinkach "Jaka to melodia?" nie zobaczymy Rafała Brzozowskiego, a zastąpić ma go ... poprzedni i wieloletni gospodarz, Robert Janowski.

Pod koniec sierpnia TVP wyemitowała ostatni odcinek "Jaka to melodia?" z udziałem Rafała Brzozowskiego, a prezenter zabrał głos w sieci. Jak się okazuje, w programie nie wyemitowano nagranego wcześniej pożegnania prezentera z show. Brzozowski nie kryje rozczarowania i podsumował całą sytuację w gorzkim wpisie:

Kochani, ponieważ nie wyemitowano moich nagranych podziękowań i pożegnania z Widzami, pozwólcie, że tutaj napiszę te klika, tym razem dłuższych słów. To był ostatni odcinek Jaka to melodia? z moim udziałem, więc czas podsumowań z mojej strony. Dziękuję za 5 lat pracy przy teleturnieju ''Jaka to Melodia?'', a wcześniej za 2 lata przy teleturnieju ''Koło fortuny''. Dziękuje wszystkim, którzy tworzyli TVP w tym czasie, za możliwość realizacji i spełniania moich pasji, a także za pomoc w zdobyciu nowego zawodu – prezentera, to była dla mnie wielka życiowa przygoda.

W dalszej części wpisu Rafał Brzozowski zwrócił się do widzów i podziękował im za ogromne wsparcie - zarówno to w sieci, jak i w realnym świecie. Prezenter nie ukrywa, że sympatia fanów jest dla niego niezwykle ważna:

Największe podziękowania kieruje do Was, drodzy Widzowie - za wszystkie spędzone wspólnie lata, za uśmiech, za radość, za miłe słowo w sklepie, na ulicy czy na stacji benzynowej. Za to, że mogłem przez tyle lat gościć w Waszych domach, że byliście po prostu częścią mojego życia. To dzięki Wam otrzymywałem nagrody, wyróżnienia, takie jak np. Osobowość Telewizyjna. Dziękuje za wszystkie wyrazy sympatii, które do dzisiejszego dnia tak licznie mi okazujecie. Jesteście dla mnie naprawdę bardzo ważni i nigdy o Was nie zapomnę. Z całego serca, DZIĘKUJĘ. Widzimy się na koncertach

- podsumował prezenter.