Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe, które od 2014 roku organizowane są z inicjatywy księcia Harry’ego. Ich głównym celem jest wsparcie i integracja weteranów wojennych oraz żołnierzy, którzy odnieśli rany lub doznali urazów w trakcie służby wojskowej. Tegoroczna edycja Invictus Games odbyła się w Whistler, w Kanadzie, przyciągając zarówno uczestników, jak i znane osobistości. Para książęca od dawna angażuje się w działania związane ze wspieraniem weteranów, a Meghan Markle wielokrotnie towarzyszyła mężowi podczas wydarzeń związanych z igrzyskami. Obecność księcia Harry’ego i Meghan Markle była jednym z najbardziej komentowanych momentów tego wydarzenia. Ich udział w igrzyskach podkreślił ważność tej inicjatywy, a także ich zaangażowanie w pomoc weteranom i ich rodzinom.

Książę Harry zaproponował, żeby Meghan Markle zaśpiewała przed tłumem

Podczas tegorocznych Invictus Games w Whistler w Kanadzie doszło do sytuacji, która wzbudziła duże emocje wśród uczestników i obserwatorów wydarzenia. Książę Harry, założyciel igrzysk, postanowił zrobić małą niespodziankę swojej żonie, Meghan Markle, zapraszając ją na scenę. Żartobliwie zasugerował, że Meghan może zaśpiewać przed publicznością, co od razu spotkało się z jej widocznym zakłopotaniem.

Moja żona — chodź tutaj! Chodź! (...) Teraz ona będzie śpiewać — powiedział Harry.

Meghan, która nie spodziewała się takiego obrotu spraw, początkowo wydawała się zdezorientowana. Publiczność zareagowała entuzjastycznie, wybuchając śmiechem i oklaskami, co tylko dodało sytuacji emocjonalnego wydźwięku.

Meghan Markle nie była zszokowana żartem księcia Harry'ego

Była aktorka i księżna Sussex przez lata przyzwyczaiła się do wystąpień publicznych, jednak tym razem sytuacja była dla niej zupełnym zaskoczeniem. Meghan Markle nie była przygotowana na scenariusz zaproponowany przez Harry’ego, co można było zauważyć po jej mowie ciała i reakcji.

Na nagraniach z wydarzenia widać, jak Meghan przygląda się mężowi z lekkim uśmiechem, jednocześnie wyraźnie zakłopotana. W końcu jednak, z klasą i wdziękiem wybrnęła z sytuacji, żartując i odmawiając „występu”, co ponownie rozbawiło publiczność. Choć moment był niezręczny, nie da się ukryć, że pokazał naturalną i spontaniczną relację pary książęcej.

Książę Harry i Meghan Markle zrezygnowali z reprezentowania brytyjskiej rodziny królewskiej

Książę Harry i Meghan Markle zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej w styczniu 2020 roku, co wywołało ogromne poruszenie w mediach na całym świecie. Decyzja ta, określana jako „Megxit”, była szeroko komentowana i uznawana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii brytyjskiej monarchii ostatnich lat. Głównymi powodami odejścia pary były nadmierna presja medialna, którą Meghan i Harry odczuwali od początku swojego związku; brak wsparcia ze strony rodziny królewskiej, na co książę Harry wielokrotnie wskazywał w wywiadach; chęć niezależności finansowej, którą para uzyskała po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych.

Po odejściu z rodziny królewskiej Harry i Meghan przeprowadzili się do Kalifornii, gdzie rozpoczęli nowy rozdział swojego życia, angażując się w działalność charytatywną, produkcję medialną oraz różne projekty biznesowe.

