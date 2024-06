Bez wątpienia Brytyjczycy bardzo tęsknią za księżną Kate Middleton i wciąż zastanawiają się, co się u niej dzieje. Gdy ukochana Williama pojawiła się na paradzie zorganizowanej na cześć monarchii, naród był przeszczęśliwy. To nie oznacza jednak, że na stałe wróciła do wykonywania swoich obowiązków. Wiadomo, jednak kiedy księżna Walii wróci już na stale.

Wiadomo, kiedy wróci księżna Kate Middleton

Informacja o chorobie nowotworowej księżnej Kate Middleton mocno wstrząsnęła całym światem. Ukochana księcia Williama nie pokazywała się publicznie od kilku miesięcy, ale postanowiła zrobić wyjątek podczas parady zorganizowanej na cześć monarchii Trooping the Colour. Od tego momentu Brytyjczycy mieli ogromną nadzieję, że księżna Walii wróci, choć częściowo do swoich królewskich obowiązków — tak się jednak nie stało. Ostatnio księżna Kate ponownie nie pojawiła się na ważnym wydarzeniu, jakim było przybycie cesarza Japonii Naruhito i jego małżonki Masako.

Admedia / MediaPunch/Associated Press/East News

Brytyjskie media podkreślają jednak, że pojawienie się księżnej Kate Middleton nie oznacza, że będziemy ją widywać częściej na tego rodzaju wydarzeniach.

Jej leczenie trwa i będzie trwało przez kilka następnych miesięcy, ale rozumiem, że jeśli będzie czuła się na siłach, chciałaby odwiedzić turniej tenisowy Wimbledon - jest patronem — powiedziała królewska ekspertka w rozmowie z ''Grazią''.

SplashNews.com/East News

Emily Andrews, która jest królewską korespondentką twierdzi, że Kate Middleton będzie stopniowo wracała do swoich obowiązków. Jej zdaniem ukochana Williama wróci do obowiązków w pełnym wymiarze dopiero w 2025 roku.

