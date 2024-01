Nicola to uczestniczka 10. edycji "Rolnik szuka żony", gdzie walczyła o serce Darka. Uczestniczka show nie znalazła miłości w programie, ale skradła serce widzów, którzy chętnie śledzą ją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio 22-latka coraz rzadziej odzywała się do swoich obserwujących, co bardzo ich zaniepokoiło. Teraz Nicola postanowiła wyjaśnić, dlaczego tak się stało.

Reklama

Nicola z "Rolnik szuka żony" wyznała, dlaczego się nie odzywa

10. edycja "Rolnik szuka żony" już dawno dobiegła końca, ale fani programu wciąż chcą wiedzieć, co się dzieje u ich ulubionych bohaterów. Większość uczestników show działa aktywnie na Instagramie, na którym pokazują swoją codzienność. Jedną z nich jest Nicola, która ma już ponad 70 tys. obserwujących na swoim profilu. Kandydatka Darka chętnie opowiada o swoim życiu na InstaStories, ale ostatnio była nieco mniej aktywna, co zaniepokoiło internautów. Uczestniczka show postanowiła wyjaśnić, dlaczego coraz rzadziej się odzywa i zostawiła okienko, by zapytać, co słuchać u jej obserwatorów.

U mnie aktualnie dużo się dzieje, dlatego się nie odzywam. Jak wiecie, praca, szkoła no i i domowe obowiązki. Także niestety jest mnie tutaj trochę mniej, ale tak jak mówię po prostu codzienne życie wzywa. — powiedziała Nicola.

Nicola z "Rolnik szuka żony" Instagram @nicolagaw

Zobacz także: Dorota z "Rolnika" jak znana aktorka? Fani nie mają wątpliwości

Nicola z "Rolnik szuka żony" wyjaśniła na swoim InstaStories, że aktualnie dużo dzieje się w jej życiu i ma mniej czasu na media społecznościowe. Uczestniczka show opowiedziała również o nadchodzącym tygodniu.

Czym się mogę z Wami podzielić to tym, że zapowiada się fajny tydzień, szczególnie weekend więc po prostu trzymajcie kciuki, żeby faktycznie tak było no i co życzę też Wam takiego tygodnia dobrego, mam nadzieje, że mój też będzie dobry. Jak będzie taki spokojniejszy czas w moim życiu, bo teraz bardzo dużo się dzieje, to mam nadzieje, że tutaj kontakt z Wami będzie bardziej tutaj na Instagramie regularny. Idę czytać, co tam mi piszecie i ściskam was wszystkich mocno — dodała.

Nicola z "Rolnik szuka żony" Instagram @nicolagaw

Zobacz także: Agnieszka z "Rolnika" nie wyjechała na wakacje sama. W końcu przestała to ukrywać

Reklama

Ostatnio Nicola z "Rolnika" przechodziła trudne chwile, czym postanowiła podzielić się ze swoimi fanami. Uczestniczka show oznajmiła wówczas, że na Instagramie chce poruszać tematy, o których rzadko się mówi, m.in. trudne dni czy ciężkie samopoczucie. Mamy nadzieje, że takich dni będzie, jak najmniej u 22-latki i że, coraz częściej będzie chwalić się swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych. A wy śledzicie uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony"?