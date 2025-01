21-letni polski TikToker postanowił podzielić się ze swoimi obserwatorami doświadczeniami z procesu starania się o kredyt hipoteczny na mieszkanie. Influencer, którego wideo szybko zdobyło popularność, wyznał, że był w szoku, gdy dowiedział się o realnych kosztach takiego zobowiązania.

Młody mężczyzna zdradził, że rata kredytu hipotecznego, o który chciał się ubiegać, wyniosłaby 4300 zł miesięcznie. Co więcej, całkowity koszt kredytu po 30 latach miałby sięgnąć miliona złotych. Kacper Porębski, znany w sieci jako "Jasper" opublikował Tik Toka, w którym z pełnym zaangażowaniem opowiedział swoim odbiorcom o procedurze wzięcia kredytu. Był wyraźnie zaskoczony, że musi za niego aż tyle zapłacić!

Nigdy w życiu nie brałem żadnych kredytów. No ale czas w końcu na ten pierwszy raz? Wiecie, ja naprawdę chciałbym mieć kiedyś swoje mieszkanie. Myślałem, że wystarczy zadzwonić do banku... Okazuje się, że to nie jest takie łatwe

Potrzebuję potwierdzenie przychodów, bo ogólnie jak ma się firmę, to jest trudniej wziąć kredyt. Ale zawsze jest szansa. No i umówiłem się do doradcy kredytowego. (...) Pan powiedział, że jest szansa. Tylko ja nie wiedziałem, że za kredyt płaci się... Ja nie wiem, czy to jest normalne. Drugie tyle, ile kosztuje mieszkanie

- wyjawił influencer.