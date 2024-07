Rafał Mroczek dotychczas nie za często wypowiadał się na tematy prywatne. Wiele się jednak zmieniło od czasu, gdy media obiegły jego zdjęcia ze ślubu. Wybranką Rafała została 13 lat młodsza finalistka konkursu Miss Polonia. Aktor "M jak miłość" przełamał się i w jednym z wywiadów uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział o małżeństwie. Jednak jednej rzeczy nie chciał ujawnić!

Rafał Mroczek znany jest głównie z roli Pawła Zduńskiego w kultowy serialu telewizyjnym "M jak miłość". Dotychczas Mroczek bardzo strzegł swojego życia prywatnego i nie za często wypowiadał się w tym temacie. Na początku maja okazało się, że Rafał Mroczek wziął ślub, co wzbudziło wielkie zainteresowanie. Serce aktora zajęła 29-letnia Magdalena Czech, która po ślubie zmieniła nazwisko na Mroczek. Od tego momentu zakochani zaczęli chętnie publikować wspólne kadry i dzielić się wspólnym życiem z innymi. Po dwóch miesiącach, od ślubu, żona Rafała Mroczka przekazała radosne wieści, natomiast aktor udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat swojego małżeństwa.

Rafał Mroczek nie obwijał w bawełnę i w rozmowie z "Jastrząb Post" przyznał, że ślub nie był planowany na ostatni moment, a razem z Magdą poświęcili dużo czasu na przygotowania.

Troszeczkę czasu to zajęło, nie będę zdradzał szczegółów. Zaczęliśmy planować z pewnym wyprzedzeniem. Na szczęście udało nam się dopiąć prawie wszystko, no może bez jednego procenta(...) Najważniejsza w tym wszystkim jest decyzyjność, bo na końcu i tak jest ona na Twoich barkach. My uznaliśmy, że poradzimy sobie i zrobiliśmy to sami

- przyznał aktor.