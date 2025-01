To był debiut Roksany Węgiel podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie. Zrobiła to w wielkim stylu. Młoda gwiazda miała aż dwa wyjścia, w pierwszym z nich zaprezentowała się wraz z Marylą Rodowicz w odświeżonej wersji piosenki "Damą być", a niedługo później we własnych numerach. Po solowym występie żony Kevin Mglej musiał zabrać głos. Swoim wyznaniem podzielił się w sieci.

Kevin Mglej wyznał to Roksanie Węgiel tuż po sylwestrze w Polsacie

W Nowy Rok weszliśmy w imprezowym stylu, a to wszystko dzięki artystom, którzy wystąpili podczas sylwestrowych koncertów telewizyjnych. Roksana Węgiel olśniła na scenie Polsatu i przy okazji miała dla fanów niespodziankę. Po raz pierwszy wykonała swój nowy singiel "Ah Ah Ah". Ten występ zrobił ogromne wrażenie na jej mężu. Kevin Mglej opublikował fragment show Roksany Węgiel na swoim profilu na Instagramie, i napisał o żonie:

Jesteś niesamowita

Nic dziwnego, naprawdę trudno było oderwać wzrok od Roksany Węgiel tego wieczora.

Przemysław Świderski/AKPA

To jednak nie wszystko. Kevin Mglej wspiera działalność ukochanej i dba o jej karierę. Jednocześnie docenia wszystkie jej sukcesy. Kiedy na platformy streamingowe trafiła jej najnowsza piosenka, udostępnił ją i dopisał:

To będzie Twój rok Kochanie. 2025 idziemy po Ciebie

Fani muszą bacznie obserwować, co będzie się działo w życiu Roxie Węgiel, ponieważ kiedy zaledwie rok temu, wraz z Kevinem zapowiadali, że to będzie ich rok, okazało się, że piosenkarka nie tylko wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", który niemalże wygrała, ale przede wszystkim wzięła dwa śluby (cywilny w tajemnicy i kościelny) z Kevinem Mglejem. Co więc będzie czekać nas w nadchodzącym roku?

Fot. Przemysław Świderski/AKPA

To zdecydowanie był niezwykły rok nie tylko z powodu ślubu. Kevin Mglej również postawił na własną metamorfozę i otworzył się na sport. Mąż Roksany Węgiel nie tylko zrzucił ponad 40 kg i zainspirował innych do walki o swoje zdrowie ale także pokochał sportowy tryb życia, czym coraz bardziej imponuje swojej żonie. Już niedługo będzie próbował pokonać kolejny swój cel, mierząc się z półmaratonem w Barcelonie. Roksana Węgiel zamierza trzymać za niego kciuki co najmniej tak mocno, jak on za nią wczoraj pod sylwestrową sceną.

