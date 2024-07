Poświęcasz swojej pracy maksimum uwagi w biurze, a gdy ją skończysz, myślisz tylko o niej i nie możesz oprzeć się pokusie sprawdzenia służbowego e-maila? To może być objaw pracoholizmu!

Reklama

Pracoholizm to patologiczne zachowanie człowieka, który uzależnia się od wykonywanej przez siebie pracy i ma wewnętrznie zakodowany przymus jej wykonywania. Przyczyny pracoholizmu, jak w przypadku każdego uzależnienia, są bardzo różnorodne: predyspozycje osobowościowe, trudne dzieciństwo, przyczyny tkwiące w środowisku, ucieczka od problemów osobistych czy powielanie zachowania jednego z rodziców. Statystycznie co roku od 1966 roku zwiększa się rzesza pracoholików, a największe ich skupisko możemy odnotować w Japonii czy Australii (badania Reuters i Ipsos Global).

Pięć głównych objawów pracoholizmu – rozpoznaj chorobę!

Zostawanie po godzinach w pracy i zabieranie służbowych dokumentów do domu (również spoglądanie na telefon służbowy, sprawdzanie e-maila).

Rozmowa z pracoholikiem kręci się tylko i wyłącznie na temat pracy, obowiązków służbowych, wszystkie inne sfery życia są dla niego mało ważne.

Zaniedbywanie relacji z najbliższymi.

Zaniedbywanie własnych zainteresowań, hobby.

Ciągłe niezadowolenie z własnych wyników w pracy, dążenie do perfekcji i odmawianie sobie możliwości urlopu.

Jeżeli zauważyłeś przynajmniej 3 z powyżej wymienionych objawów, zastanów się, czy problem pracoholizmu cię nie dotyczy.

Życie osobiste pracoholika

Jak każdy nałóg, uzależnienie od pracy prowadzi do poważnej dysproporcji pomiędzy życiem zawodowym a osobistym – oczywiście ze szkodą dla tej drugiej sfery. Pracoholik zatraca się w wykonywanych czynnościach na wiele godzin, trudno go przekonać, że świat nie zaczyna się i nie kończy na pracy. Dla niego tak właśnie jest! Nie ważne, że człowiek cały dzień spędził w biurze – po skończonym dniu roboczym wróci do domu ze stertą dokumentów do przejrzenia przed snem.

Zobacz także

Relacje społeczne pracoholika

Problem pracoholizmu dotyka boleśnie całą rodzinę. Począwszy od samego uzależnionego, którego wewnętrzny przymus zmusza do wykonywania czynności, na które z czasem w ogóle nie ma ochoty! Jest przemęczony, zaczyna odczuwać dolegliwości fizyczne i psychiczne, ale wewnętrzny głos każe mu nadal pracować. Odczuwają to również osoby z najbliższego otoczenia – rodzina, przyjaciele, a nawet sami współpracownicy – osoba uzależniona traci relacje z ludźmi, odseparowuje się na własne życzenie, ponieważ zaczyna uważać, że po prostu nie ma czasu na kontakty międzyludzkie.

Jak walczyć z pracoholizmem?

Niestety jedyną, konstruktywną pomocą dla osoby uzależnionej od pracy jest wizyta w ośrodku uzależnień, gdzie rozwiązywane są takie problemy często w postaci terapii grupowej lub indywidualnej. Sama osoba uzależniona nie potrafi podjąć racjonalnej decyzji, że przestanie pracować ponad swoje siły, ponieważ wewnętrzny przymus jej na to nie pozwoli.