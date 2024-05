Agnieszka z "Hotelu Paradise" nie miała skrupułów przed rzuceniem kuli na 100 tysiącach złotych. Agnieszka i Jędrek to jedyna para, która była razem od samego początku do końca. Jednak finał pokazał, że ich relacja może nie przetrwać. Czy Agnieszka zamierza podzielić się z Jędrkiem pieniędzmi z wygranej? Postawiła sprawę jasno.

Za nami wielki finał 14. edycji "Hotelu Paradise", a emocje wciąż sięgają zenitu. Wszystko to za sprawą Agnieszki, która postanowiła rzucić kulą na ścieżce lojalności. Uczestniczka show miała dość tego, że wszyscy nazywają ją "zupą pomidorową" i chciała pokazać swój charakter. Jednak okazuje się, że nie tylko to skłoniło ją do podjęcia takiej decyzji, ale również jej partner, który miał dobre relacje z Olą w programie. Wszystkie te czynniki sprawiły, że uczestniczka show zdecydowała się zaskoczyć wszystkich na wielkim finale.

Denerwowało mnie zachowanie Jędrka w stosunku do dziewczyn. Głównie do Oli. No nie będę tego ukrywać. Wiedziałam, że ona mu się bardzo podoba. On twierdzi, że on po prostu podkręcał w hotelu, żeby coś się zaczęło dziać. Nie wiem, nie siedzę w jego głowie. Później były docinki na Pandorach, że jestem zupą pomidorową, jestem za grzeczna, wszystkich lubię, dla wszystkich jestem miła. To też mnie trochę irytowało

Okazuje się, że Agnieszka z "Hotelu Paradise" jeszcze przed finałem rozmawiała z Jędrkiem o rzuceniu kulą. Uczestnik show miał się na to zgodzić, ale jednak bliżej finału zmienił zdanie, a Agnieszka również przytaknęła, że tego nie zrobi.

Na koniec, rozmawialiśmy też z Jędrkiem wielokrotnie, bliżej finału i mówiłam: Jędrek, to co, rzuca ktoś? Odpowiadał: No rzućmy, rzućmy tą kulą, umówmy się, możesz ty rzucić, żeby coś się zadziało. Żebyśmy nie byli tacy nudni, mówili, że jesteśmy ciocia i wujek. Jędrek mówił za każdym razem tak i to też mi imponowało: ''Aga, jak chcesz to rzuć. Ja nie rzucę. Nie będę na ciebie zły, ja nie rzucę. Rób, co chcesz''. A później mijało pięć minut i Jędrek mówił: ''Nie no, nie rzucaj''. Mówię, Jędrek, no dobra, nie rzucę. No i ustaliłam sobie, że nie rzucę, pod żadnym pozorem nie rzucę tą kulą

