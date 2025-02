Dorota Dudek z "Życia na kredycie" zaskoczyła fanów wieściami tuż przed nowym sezonem programu. Ma to związek z jej rodziną. Gwiazda TTV nie ukrywa wzruszenia i przyznaje, że znowu czeka ją wiele emocji. Rację przyzna jej każdy rodzic.

Dorota Dudek z "Życia na kredycie" podzieliła się wieściami

Dorota Dudek i Kamil Dudek to bohaterowie programu "Życie na kredycie". Występują w show od samego początku, więc widzowie zdążyli się z nimi zżyć. Początkowo fani mieli okazję śledzić losy ich rodziny (z dwójką dzieci - Marysią i Wojtkiem), jednak kilka lat temu rodzina powiększyła się jeszcze o jednego malucha. Dorota urodziła drugiego synka Filipa. Niedługo czeka go wielki dzień! Dorota podzieliła się wieściami w mediach społecznościowych.

Dzisiaj odwiedziliśmy przedszkole z chłopakami i okazało się, że Wojtek ma dalej zdjęcie na tablicy. Filipek od października będzie chodził do przedszkola.

Dumna mama nie ukrywa wzruszenia, że niedługo jej najmłodsza pociecha zacznie swoją przygodę z przedszkolem.

Znowu będę płakać jak bóbr przy drzwiach i na każdym przedstawieniu

Dorota i Kamil Dudkowie w "99. gra o wszystko. VIP"

Dorota i Kamil Dudkowie wystąpili nie tylko w "Życiu na kredycie", gdzie widzowie mieli okazję śledzić ich zmagania z rosnącą ratą kredytu hipotecznego oraz próbami oszczędzania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kamil miał szansę sprawdzić się w formacie "Back to school. Prawdziwy egzamin", by zaimponować swoim dzieciom, że na naukę nigdy nie jest za późno. Za chwile ulubionych małżonków z "Życia na kredycie" będziemy mieli okazję oglądać w kolejnym show. Kamil i Dorota Dudkowie wystąpią w "99. Gra o wszystko. VIP", gdzie zmierzą się z tłumem gwiazd TTV i TVN. W show, które rusza już 1 marca pojawią się m. in. Ata Postek i Mini Majk a także córka Izabeli Macudzińskiej, Eliza.

Dudkowie z "Życia na kredycie" podbijają Tik Toka

Kamil i Dorota z "Życia na kredycie" doskonale radzą sobie nie tylko przed kamerami ale również w sieci. Wraz z dziećmi podbijają Tik Toka, nagrywając zagraniczne trendy lub zabawne scenki. Jedno z ostatnich nagrań Doroty z Marysią zrobiło furorę w sieci. Fani przecierali oczy patrząc na to, jak podobne są do siebie mama z córką.

Powaga się pogubiłem, przez chwilę myślałem, że to jedna osoba super

Jakie podobne do siebie, ale młodzież nas goni

Jak wyrosła młodziutka, myślałam że to Pani zdjęcie sprzed paru lat. Śliczne jesteście. Zazdroszczę takiej relacji i pozdrawiam - komentują fani.

Rekordy popularności na ich kanale jednak bije film, na którym Marysia i Dorota wkręcają chłopaków, rozmawiając o cenach kosmetyków, które mają w swojej kolekcji. Film wygenerował już prawie 3 miliony odtworzeń!

