W Walentynki do kin trafiła romantyczna i zabawna propozycja dla widzów, czyli czwarta część filmu z Bridget Jones w roli głównej. Renée Zellweger jak zawsze skradła całe show, jednak uwagę zwraca też postać jej młodszego kochanka - Roxtera. Kim jest Leo Woodall, który kusi Bridget (i fanki!) na kinowym ekranie? Jak się okazuje, mogliście oglądać go już w innej kultowej produkcji. Oto historia jego kariery!

Roxter z nowej "Bridget Jones" to gwiazdor "Białego lotosu". Ale nie tylko

Luty 2025 przyniósł dwie długo wyczekiwane premiery: na ekranach kin możemy oglądać nową część perypetii Bridget Jones o sugestywnym tytule "Szalejąc za facetem". Do streamingu trafił zaś 3. sezon uwielbianego i docenianego przez krytyków serialu "Biały lotos". Co łączy te dwie produkcje! Możecie być zaskoczeni.

Leo Woodall, który w najnowszym filmie o Bridget Jones gra rolę jej 28-letniego kochanka, zagrał także w kultowym już "Białym lotosie". Wcielił się tam w rolę Jacka. Na planie zyskał jednak nieco więcej, niż tylko branżowe kontakty:

W tamtym momencie nie powinno się to dla mnie wydarzy. ''Biały Lotos'' jest naszpikowany gwiazdami, a ja nie byłem żadną gwiazdą (...). Miałem szczęście - mówił Woodall dla ''The Guardian''.

Co ciekawe, na planie serialu Woodall poznał kilka lat starszą od siebie Meghann Fahy, z którą połączyło go płomienne uczucie. Para jednak stroni od dzielenia się swoją prywatnością w mediach, co tylko podsyca ciekawość fanów!

Kim jest Leo Woodall? Historia jego kariery nie była łatwa

Leo Woodall to brytyjski aktor urodzony w 1996 roku w Londynie. Swoją karierę rozpoczął w 2019 roku od krótkometrażowego filmu "Man Down". Choć przed długi czas nie liczył na kolejne, imponujące projekty, los chciał jednak inaczej i przyniósł aktorowi dynamiczną karierę. Pojawił się w serialu BBC "Holby City" jako Jake Reader, co przyniosło mu większą rozpoznawalność. Wystąpił także w filmie "Cherry" z 2021 roku oraz w serialu "Vampire Academy". W 2022 roku zagrał w drugim sezonie "Białego lotosu". Z kolei 2024 roku wcielił się w główną rolę w serialu "One Day", adaptacji powieści Davida Nichollsa wyprodukowanej dla Netflixa. Teraz kariera Leo rozwija się dynamicznie, a kolejne projekty umacniają jego pozycję w branży filmowej.

Czekacie na jego kolejne role? My bardzo!

O czym jest 4. część "Bridget Jones"?

Czwarta część serii o Bridget Jones, zatytułowana "Bridget Jones: Szalejąc za facetem", przedstawia główną bohaterkę jako 51-letnią wdowę i matkę dwójki dzieci, Billy'ego i Mabel. Po śmierci męża, Marka Darcy'ego, który zginął podczas misji humanitarnej w Sudanie, Bridget stara się na nowo odnaleźć w życiu. Powraca do pracy jako producentka telewizyjna i, za namową przyjaciół, zaczyna eksplorować świat randek online. W trakcie tych poszukiwań nawiązuje romans z młodszym mężczyzną, Roxsterem McDuffem, oraz rozwija relację z nauczycielem nauk ścisłych swojego syna, Scottem Wallakerem.

Film balansuje między humorem a emocjonalną głębią, ukazując zmagania Bridget z nowymi wyzwaniami życiowymi i uczuciowymi. Zdecydowanie warto wybrać się do kina.

