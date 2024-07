Zalet chleba orkiszowego trudno nie docenić: zawiera białko, witaminy i minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz błonnik. Właściwości pieczywa orkiszowego docenią szczególnie osoby cierpiące na dolegliwości skórne, dusznicę bolesną, zaburzenia przemiany wapnia.

Reklama

Moda na orkisz

Orkiszem nazywa się jęczmień dwurzędowy, określany terminem „leczniczego praziarna” lub specjalny gatunek pszenicy o słodkawo-orzechowym smaku, znany od starożytności. Jedli go gladiatorzy, aby mieć więcej siły. Przez Izraelitów zboże uprawiane było na Dalekim Wschodzie, zaś Grecy i Rzymianie rozpropagowali je w Europie. W XII wieku właściwości orkiszu doceniła i rozpowszechniła przeorysza klasztoru Benedyktynów - Hildegarda z Bingen. Twierdziła ona między innymi, że orkisz ma właściwości rozgrzewające i natłuszczające. Obecnie panuje moda na zdrowe odżywianie, dzięki czemu orkisz znów wraca do łask.

Uprawa orkiszu

Orkisz to zboże niewymagające żyznych gleb. Jest odporny na zmiany pogody, nie wymaga sztucznego nawożenia. W uprawie idealnie sprawdza się kompost.

Zalety chleba orkiszowego

Chleb orkiszowy to źródło białka, witaminy A, D i E, cynku, miedzi, selenu, żelaza, wapnia. Zawarte w nim sterole roślinne chronią organizm przed chorobami układu krążenia, obniżają poziom złego cholesterolu, uniemożliwiają rozwój choroby niedokrwiennej serca. Lecznicze właściwości chleba orkiszowego wiążą się z kwasem linolenowym – odmianą kwasu tłuszczowego omega-3, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania serca i układu odpornościowego. Składnik ten ogranicza ból towarzyszący artretyzmowi i przyspiesza regenerację skóry. Inny naturalny składnik – rodanid, wykazuje właściwości antybakteryjne. Orkisz ma właściwości krwiotwórcze, jest doskonałym budulcem mięśni. Regularne jedzenie chleba orkiszowego ułatwia koncentrację – powinny go więc jeść szczególnie osoby uczące się, pracujące intelektualnie. Zawarty w orkiszu gluten jest dobrze tolerowany. Zboże orkiszu dostarcza sił osobom niedożywionym i wyczerpanym. Jedzenie chleba orkiszowego zaleca się osobom z zaburzeniami przemiany wapnia i dusznicą bolesną.

Chleb orkiszowy na diecie

Chleb orkiszowy sprawdzi się jako zamiennik białego pieczywa na diecie redukcyjnej. W 100 gramach chleba orkiszowego jest 5 gramów błonnika pokarmowego, dzięki czemu po zjedzeniu orkiszu jesteśmy dłużej syci niż po zjedzeniu pieczywa z mąki oczyszczonej.

Zobacz także

Chleb orkiszowy – kalorie

W 100 gramach chleba orkiszowego jest 244 kalorii, a w jednej kromce – 98 kalorii. Aby spalić 98 kalorii, wystarczy przez 10 minut jeździć na rowerze lub udać się na 19-minutowy spacer.

Właściwości chleba orkiszowego a pieczywo białe

Chleb orkiszowy jest zdrowszy niż jego odpowiednik z pszennej mąki oczyszczonej. Istotną zaletą chleba orkiszowego jest zbieranie zboża razem z łupiną, która chroni je przed zanieczyszczeniami. Pieczywo orkiszowe wykonane jest z czystej, bogatej w błonnik mąki orkiszowej, w przeciwieństwie do pieczywa z oczyszczonej mąki pszennej.

Cena chleba orkiszowego

Kilogram mąki orkiszowej kosztuje około 6 złotych. Ceny za bochenek chleba o wadze 500 gramów są bardzo zróżnicowane – wynoszą od 3 złotych do nawet podwojonej wartości tej kwoty.