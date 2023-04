Ula: „M jak miłość”, zwrot w karierze i problemy zdrowotne Igi Krefft

Miała zaledwie jedenaście lat, gdy debiutowała w telenoweli Ilony Łepkowskiej jako serialowa Ula. „M jak miłość” to była trudna praca, ale przynosiła satysfakcję Idze Krefft. Jej bohaterka z tragiczną przeszłością, która dołączyła do rodziny Mostowiaków, zdążyła podbić serca telewidzów. Ula dorastała na oczach milionów Polaków i rozwijała się wraz z Igą Krefft. Wiadomość o odejściu bardzo młodej aktorki z produkcji TVP zszokowała fanów. Twórcy wpadli na pomysł, jak zakończyć wątek Urszuli. Iga Krefft natomiast postanowiła skierować swoją karierę na całkowicie odmienne tory. Gwiazda zajęła się muzyką i obecnie ma już na koncie kilka udanych albumów studyjnych. Istotnym tematem w kwestii artystki jest zdrowie psychiczne. Serialowa Ula kilkakrotnie poruszała temat swoich problemów. Przyznała, że praca na planie „M jak miłość” nie ułatwiała jej dbania o siebie. Dziś nie ma złudzeń co do tego, że wejście do świata show-biznesu jako dziecko, niesie za sobą pewne konsekwencje. Iga Krefft należy do gwiazd, które musiały dojrzeć w młodym wieku. Aktorka za pośrednictwem mediów społecznościowych dzieli się szczerymi przemyśleniami i bez barier otwiera się przed fanami. Jak potoczyła się kariera serialowej Uli?

Spis treści:

Był 2007 rok, gdy w kultowej już telenoweli pojawiła się serialowa Ula. „M jak miłość” to przygoda, którą grająca młodą dziewczynę Iga Krefft, zaczęła w wieku zaledwie jedenastu lat. Jej bohaterka jako dziecko trafiła do domu dziecka. Sąd uznał, że Urszula nie może dłużej dorastać w dysfunkcyjnej rodzinie, w której ojciec zmaga się z nieleczoną chorobą alkoholową. W ośrodku opieki Ula poznaje Natalię, z którą szybko znajduje wspólny język. Dziewczynki zostają przyjaciółkami, dzięki czemu mogą czuć się nieco mniej samotnie.

Przyjaciółki zostają rozdzielone, gdy Natalia (Marcjanna Lelek) zostaje zaadoptowana przez Marka i Hankę Mostowiaków. Jednak ta historia ma szczęśliwe zakończenie. Wkrótce Mostowiakowie postanawiają, że pod swoją opiekę wezmą także Urszulę. Życie dziewczynki zmienia się z dnia na dzień, choć to nie oznacza, że to koniec dramatów i skomplikowanych perypetii.

Urszula w Grabinie przeżywa swoje pierwsze miłości wieku nastoletniego. Po tragicznej śmierci Hanki Mostowiak dziewczyna przeprowadza się do Warszawy, gdzie mieszka razem z Anną Gruszyńską (Tamarą Arciuch). Przyrodnia siostra Hanki opiekuje się Ulą i Natalią, a przy okazji stara się o serce owdowiałego Marka. Adoptowana córka Mostowiaków wchodzi w związek z Bartkiem – kolegą z czasów liceum. Jak często to bywa w przypadku młodzieńczych zauroczeń, relacja nie trwa zbyt długo. Z czasem Ula wyjeżdża do Londynu z powodu Franka, który kocha się w jej przybranej siostrze Natalii. Między dziewczynami wybucha konflikt.

Po powrocie do Polski Urszula dogaduje się z rodzicami i rodzeństwem. Na czas nieobecności Anny zajmuje się prowadzeniem „Siedliska”. W pewnym momencie zbliża się do policjanta Janka Morawskiego (Tomas Kollarik). Para postanowiła się zaręczyć. Jednak z czasem Ula czuje coraz więcej do Bartka (Arkadiusz Smoleński), którego zna z czasów szkolnych. Wkrótce zrywa zaręczyny i bierze ślub z dawną miłością. Po śmierci brata Bartka małżeństwo decyduje się przejąć opiekę nad jego córką Kalinką (Oliwia Kępka). Urszula traci też biologicznego ojca. Wierzy jednak, że kiedyś uda jej się odnaleźć spokój w życiu.

Pawel Wodzynski/East News

To Iga Krefft znalazła się w obsadzie jako serialowa Ula. „M jak miłość” to była jednak nie tylko przygoda, ale też test dojrzałości dla początkującej, młodej aktorki. Artystka w wieku 11 lat weszła na plan słynnej telenoweli w 2007 roku. Z roku na rok zyskiwała coraz większą sympatię telewidzów, którzy obserwowali, jak dojrzewa i rozwija się serialowa Ula. Iga Krefft współpracowała z produkcją TVP przez blisko piętnaście lat, co w przypadku tak młodej gwiazdy jest bardzo dużą częścią kariery.

„M jak miłość” nie jest jedyną serią, w jakiej pojawiła się Iga Krefft. Aktorka zagrała też w serialu „Do dzwonka”. Gościnnie wystąpiła w znanych „Na wspólnej” oraz „Diagnoza”. Widzowie mogli zobaczyć ją również na dużym ekranie. Młoda gwiazda dołączyła do obsady „Gen To My Love”, a także nagrodzonego Orłami filmu utalentowanego Jana Komasy „Sala samobójców. Hejter” z Maciejem Musiałowskim, Agatą Kuleszą, Maciejem Stuhrem, Danutą Stenką i Jackiem Komanem. Iga Krefft ma też na koncie rolę w czarno-białym filmie Tomasza Habowskiego, „Piosenki o miłości”.

Nie wszyscy fani „M jak miłość” wiedzą, że serialowa Ula od młodzieńczych lat była też mocno związana z muzyką. Iga Krefft dwukrotnie wystąpiła w programie „Od przedszkola do Opola”. W 2010 roku doszła do finału konkursu „Kaszubski Idol”. Od 2016 roku na scenie gra jako Ofelia. Dwa lata później zagrała koncert podczas słynnego Open’er Festival. Po odejściu z „M jak miłość” Iga Krefft mocno skupiła się na karierze muzycznej i nagrała dwa albumy studyjne: „Ofelia” (2019 rok) i „8” (2022 rok). Oprócz tego piosenkarka pracowała jako reporterka za kulisami drugiej edycji „The Voice of Poland” i brała udział w jedenastej edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jeśli interesują was kariery młodych polskich aktorek serialowych, zachęcamy do przeczytania naszego innego tekstu.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Fani telenoweli Ilony Łepkowskiej musieli pogodzić się z tym, że zniknęła serialowa Ula. „M jak miłość” cieszy się popularnością m.in. dzięki temu, że telewidzowie mocno przywiązują się do bohaterów produkcji, dlatego nic dziwnego, że mnóstwo Polaków było w szoku, gdy usłyszało o odejściu Igi Krefft. Sama aktorka dość szybko potwierdziła, że drogi jej i serii TVP się rozchodzą.

Telewidzowie zaczęli zastanawiać się nad tym, jak twórcy zakończą wątek serialowej Uli. „M jak miłość” to serial, w którym bohaterowie czasem znikają w dość widowiskowych okolicznościach. Prym wiodą wypadki samochodowe oraz śmiertelne choroby. Biorąc pod uwagę fakt, że w życiu Urszuli Mostowiak nie brakuje dramatycznych wydarzeń, fani serialu mieli powód, by sądzić, że bohaterkę spotka jakaś tragedia.

I rzeczywiście przed odejściem Igi Krefft dochodzi do tragicznych wydarzeń wokół serialowej Urszuli. Umiera biologiczny ojciec bohaterki, który zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Oprócz tego dochodzi do wypadku, w którym ginie brat jej męża Bartka oraz jego żona. Na szczęście jednak widzowie nie musieli oglądać, jak ich ulubiona bohaterka traci życie w makabrycznych okolicznościach. Urszula i Bartek razem z adoptowaną Kalinką wyprowadzają się z Polski i rozpoczynają nowy etap w Australii, gdzie czekają na nich Marek Mostowiak, Ewa oraz Natalka. Jeśli interesują was losy polskich aktorów serialowych, którzy także zagrali w „M jak miłość”, zachęcamy was do zapoznania się z naszym artykułem.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Widzowie zastanawiali się, dlaczego odchodzi serialowa Ula. „M jak miłość” pomogło jej zdobyć rozpoznawalność i sprawiło, że aktorka zyskała mnóstwo widzów. Jej Instagram obserwuje ponad 115 tysięcy użytkowników, którzy mogą śledzić nie tylko dalszą karierę Igi Krefft, ale dowiadują się także wielu informacji na temat jej życia prywatnego. Artysta otwarcie mówi w mediach społecznościowych o swoim zdrowiu psychicznym. To właśnie problemy skłoniły młodą gwiazdę do tego, by po piętnastu latach zakończyć przygodę z „M jak miłość”.

Serialowa Ula ujawniła, że od wielu lat zmaga się z nerwicą, która współwystępuje z epizodami depresji. Inga Krefft przyznała, że w pewnym momencie jej stan drastycznie się pogorszył i aktorka przeszła załamanie nerwowe. Młoda gwiazda wyjaśniła, że praca na planie „M jak miłość”, która towarzyszyła jej od dzieciństwa, była trudnym wyzwaniem, ale dzięki niej artystka pobrała sporo przydatnych lekcji. Na początku Krefft nie chciała, by ktokolwiek dowiedział się o jej problemach ze zdrowiem psychicznym. Objawy traktowała jako słabość i przez pewien czas nie zdecydowała się na wizytę u specjalisty. O trudnościach dziewczyny wiedziały tylko cztery najbliższe osoby.

Z czasem jednak Iga Krefft zaczęła mówić o swoim zdrowiu psychicznym w wywiadach i mediach społecznościowych. W 2023 roku napisała na swoim Instagramie, że dziewięć miesięcy wcześniej odstawiła leki antydepresyjne. Choć aktorka nadal doświadcza stresujących sytuacji, uznała, że wiele lat terapii bardzo ją wzmocniło. Rezygnacja z leków nie oznacza, że wszystkie problemy zniknęły. Serialowa Ula stwierdziła, że „nie jest wolna od depresji i nerwicy”. Dodała, że prawdopodobnie to się nigdy nie zmieni.

VIPHOTO/East News

W świadomości milionów telewidzów Iga Krefft żyje jako Ula. „M jak miłość” jednak nie jest jedyną produkcją, w której wystąpiła młoda aktorka. W liście zamieszczonej poniżej możecie zaleźć tytuły, w których zagrała piosenkarka znana jako Ofelia. Natomiast jeśli interesuje was więcej szczegółów o „M jak miłość”, zachęcamy was do zapoznania się z naszym artykułem.