Kawa zbożowa, stały punkt menu stołówek i barów mlecznych w PRL-u, znowu wraca do łask. Tym razem na szczęście nie z powodu pustek na sklepowych półkach, a raczej jako jeden ze sposobów na zdrowy styl życia.

Reklama

Kawa z kofeiną a kawa zbożowa

Kofeina obecna w tradycyjnej kawie jest jedną z najpopularniejszych używek. Wiele z nas codziennie dostarcza jej organizmowi w dużych ilościach. Choć małe espresso albo latte często pomaga nam się obudzić i skoncentrować, to zwiększa poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Dodatkowo kawa odwadnia i wypłukuje cenne minerały oraz nadmiernie stymuluje wydzielanie kwasu żołądkowego, przez co podrażnia układ pokarmowy. Mimo to szkoda byłoby zrezygnować z tego przyjemnego rytuału, jakim jest poranne picie kawy. Na szczęście istnieje zdrowy, bezkofeinowy zamiennik: kawa zbożowa.

Kawa zbożowa dla tych, którzy chcą żyć zdrowo

Kawa zbożowa to napój przypominający smakiem i aromatem tradycyjną kawę. Jak sama nazwa wskazuje produkuje się ją ze zbóż: żyta, pszenicy (często z orkiszu), jęczmienia. W jej składzie znajdują się też cykoria i buraki cukrowe. Kawa zbożowa zawiera dużo korzystnych dla zdrowia substancji: błonnik, magnez, cynk, witaminy z grupy B oraz inulinę. Błonnik usprawnia perystaltykę jelit, magnez korzystnie wpływa na układ nerwowy, zwiększa odporność na stres, natomiast cynk i witaminy z grupy B są istotne dla zdrowego wyglądu włosów, skóry i paznokci. Kawa zbożowa jest ponadto źródłem naturalnego probiotyku, inuliny, która wspomaga układ odpornościowy, zmniejsza stężenie glukozy we krwi i reguluje pracę jelit. Co ważne, kawę zbożową bez obaw mogą pić kobiety w ciąży, można ją też podawać dzieciom.

Jak przyrządzić kawę zbożową?

Kawa zbożowa dostępna jest w sklepach w formie rozpuszczalnej, w torebkach do zaparzania oraz w formie sypkiej do gotowania. Można ją, podobnie jak tradycyjną kawę, podawać z mlekiem i przyprawami: cynamonem, imbirem, wanilią. Kawa zbożowa przyrządzona z fantazją to dowód na to, że zdrowy styl życia nie musi być nudny, a przy okazji może też być smaczny.