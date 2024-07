Otręby to inaczej otoczki zbóż, pozostałości przemiału ziaren na mąkę. Otręby pszenne w 100 gramach zawierają 276 kalorii oraz 44 gramy błonnika. Dziennie najlepiej spożywać 4-6 łyżek otrębów (każdą porcję, np. jedną łyżkę należy łączyć z płynami lub popić, najlepiej wodą – wtedy spęcznieją w jelitach, spełniając należycie swą funkcję). Cena za kilogram otrębów wynosi około 9 złotych.

Otręby pszenne – właściwości zdrowotne

Otręby pszenne zawierają witaminy z grupy A, E oraz są dobrym źródłem fosforu, wapnia, potasu i magnezu. Otręby są ważnym elementem jadłospisu osób na diecie, ponieważ zawierają dużo błonnika (włókna pokarmowego wspomagającego pracę jelit). Zapewniają uczucie sytości, więc nawet łyżka otrąb dodana do posiłku pozwala dłużej wytrzymać bez jedzenia. Otręby pszenne przyspieszają przemianę materii i ułatwiają wypróżnianie. Są doskonałe w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób przewodu pokarmowego, w tym nowotworów jelita grubego i żołądka.

Otręby pszenne a otręby owsiane i żytnie

Otręby pszenne i żytnie zawierają więcej błonnika niż otręby owsiane, ale jednocześnie mają w swoim składzie kwas fitynowy i lektyny, które mogą powodować alergię oraz utrudniać wchłanianie niektórych składników mineralnych. Ze względu na dużą ilość nierozpuszczalnego błonnika, otręby pszenne są gorzej przyswajalne przez organizm – jest to jednocześnie wada i zaleta (po ich spożyciu dłużej pozostajemy syci, ale dieta z nadmierną ilością błonnika może prowadzić do schorzeń przewodu pokarmowego). Otręby owsiane obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, a takiego działania nie mają otręby pszenne i żytnie. Wydaje się więc, że dla zdrowych osób najlepszym wyborem będą owsiane.

Przeciwwskazania do jedzenia otrąb

Z jedzenia otrąb powinny zrezygnować osoby ze stanem zapalnym trzustki, żołądka, jelit, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Spożywanie otrębów w ilości większej niż 4-6 łyżek dziennie może skutkować wystąpieniem zespołu jelita drażliwego oraz niedoborem witamin i składników mineralnych.

Otręby są zdrowym elementem diety, pod warunkiem, że nie cierpimy na choroby wymienione przy przeciwwskazaniach oraz zachowamy umiar w ich spożyciu.