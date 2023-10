Klaudia El Dursi bawiła się na hucznym weselu Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Sporo relacjonowała na swoim Instagramie. Zabawa z pewnością była przednia, jednak dla prowadzącej "Hotelu Paradise" kolejny dzień nie był taki łatwy. Nie jest dobrze ale ten day after nigdy nie jest dobry - przyznała na Instagramie. Musiała skorzystać z kroplówki witaminowej, by móc wrócić do pełni sił. "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi potrzebowała kroplówki po weselu Karoliny Pisarek Klaudia El Dursi i Karolina Pisarek zdobyły popularność dzięki "Top Model". Po programie wciąż utrzymują bliskie kontakty, więc prowadzącej "Hotelu Paradise" nie mogło zabraknąć na ślubie koleżanki. Na weselu Karoliny Pisarek i Rogera Salli bawił się tłum gwiazd. Goście relacjonowali nie tylko imprezę, ale również to, jak się czuli kolejnego dnia. Klaudia El Dursi nawet nie ukrywała, że nie jest w formie: Godzina 17:00 mówię dzień dobry. Nie jest dobrze ale ten day after nigdy nie jest dobry. Co by tu więcej powiedzieć chyba nic, bo na więcej nie mam sił - mówiła zrezygnowana. W dodatku okazało się, że potrzebna jest jej kroplówka. Zobacz także: PSYCHOTEST. Którym uczestnikiem "Hotelu Paradise 5" jesteś? Wiktorią, Elizą, Kasprem a może Sevagiem?! Klaudia El Dursi postanowiła skorzystać z kroplówki witaminowej by szybciej wrócić do pełni sił po całonocnej zabawie: Już będzie dobrze - napisała pozując z wenflonem oraz wlewem od kroplówki. Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi przyłapana na czułościach z partnerem! [ZDJĘCIA PAPARAZZI] Karolina Pisarek i Roger Salla wzięli ślub 10. czerwca. Na weselu nie brakowało atrakcji i jak się okazało stresujących incydentów. Na weselu...