Lider zespołu Kult potwierdził, że przerywa koncerty w ramach solowego projektu „KAZIK”. Nie po raz pierwszy Kazik Staszewski przekłada występy. Do podobnej sytuacji doszło w październiku, gdy muzyk trafił do szpitala. Tym razem artysta także mierzy się z problemami zdrowotnymi. Co wiemy o chorobie gwiazdora?

Reklama

Kazik nie zagra. Muzyk przerwa trasę przez chorobę

W październiku ubiegłego roku Kazik Staszewski wylądował w szpitalu. Lider kolektywu Kult odwołał kilka koncertów – w tym planowane wydarzenia w Hamburgu i Berlinie. W najbliższym czasie wokalista miał przyjechać do Wrocławia i Krakowa w ramach solowego projektu „KAZIK”. Niestety problemy zdrowotne ponownie pokrzyżowały mu plany.

Zobacz także: Kazik wrócił na scenę po tym, jak trafił do szpitala. Muzyk przerwał koncert

Kazik Staszewski Dariusz Lachowski/East News

Niestety okazuje się, że z uwagi na chorobę Kazika musimy przenieść również nasz najbliższy sobotni koncert w Krakowie. Koncert w Krakowie zostaje przeniesiony na 21.04.2024 – czytamy na stronie facebookowej Kazika.

Jak donoszą media, lider Kultu ma problemy z głosem. Warto przypomnieć, że Kazik jakiś czas temu zapowiedział rzucenie palenia, by zachować lepszą kondycję i zdrowie. Oprócz tego artysta poinformował, że zrezygnował także z alkoholu oraz mięsa.

Kazik Staszewski Dariusz Lachowski/East News

Fani wykazali się wyrozumiałością. Słuchacze życzą wokaliście szybkiego powrotu do zdrowia i liczą na to, że gwiazdor niedługo będzie w stanie kontynuować swoją trasę koncertową. Impreza we Wrocławiu została przeniesiona na 25 lutego 204 roku.

Zobacz także: "Przeszedłem przez piekło". Bartosz Żukowski we wstrząsającym wyznaniu

Reklama

My również trzymamy kciuki za Kazika Staszewskiego i jego powrót do zdrowia.

Kazik Staszewski VIPHOTO/East News